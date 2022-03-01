中共地方兩會悉數召開後，四大直轄市一把手均未有職務變動。4人中除天津書記李鴻忠，北京書記蔡奇、上海書記李強及重慶書記陳敏爾均與習近平有過交集；依慣例，他們任滿5年將有新安排。港媒引述北京消息人士指，李鴻忠、蔡奇及李強料將「進京」。上海書記一職，則料由陳敏爾接任。消息人士稱，此事黨內仍有不同意見。至於蔡奇料更上層樓。

明報引述北京消息人士稱，政治局委員兼任的四大直轄市書記中，李鴻忠、蔡奇及李強料將進京。李鴻忠多年來一直被認為是「官場不倒翁」。自中共十八大後，他在擁護習近平作為黨中央核心一事上不遺餘力，料將安排新崗位。習主政浙江時的大秘李強進京後，上海書記一職，則料將由陳敏爾接任。消息人士稱，此事黨內仍有不同意見。至於蔡奇，料將更上層樓。

在目前現任政治局的25名委員中，依照以往政治局委員不成文的「七上八下」（67歲可連任，68歲要退休）年齡規定，現任全國人大常委會委員長栗戰書和國務院常務副總理韓正將在中共二十大卸任。此外，軍委副主席許其亮、人大常委會副委員長王晨、副總理劉鶴、副總理孫春蘭、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中央組織部部長陳希、中紀委副主任楊曉渡、中央軍委副主席張又俠及中央政法委員會書記郭聲琨等9人也料將退休。換言之，政治局將有11個委員名額空出。預料二十大後將有更多在地方從政時與習近平有交集的官員進入政治局。

另有消息人士提醒稱，由於中美角力仍在持續，劉鶴仍被北京中央倚重，未必在20大後退休。消息人士稱，此外，中央辦公廳主任兼國家主席辦公室主任丁薛祥，將更上層樓。

政治局委員兼任的另外兩地地方大員還有廣東及新疆。廣東省委書記李希已在位5年。北京知情人士稱，今年兩會將是李希最後一次以廣東的全國人大代表身分出席。年底召開中共二十大後，將奉調入京。

與被認為是「習家軍」成員的李希不同，政治局委員陳全國已於去年底卸任新疆書記。此前，京城消息人士稱，「另有任用」的陳全國將出任中共中央農村工作領導小組副組長。這一小組的組長目前是政治局委員、國務院副總理胡春華。至今該消息仍未得到證實。