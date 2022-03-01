IC設計公司廣閎科（6693）1日以承銷價116元掛牌上櫃，盤中上漲4.31％至121元。法人分析，該公司產品符合環保趨勢，且具高毛利產品之「BLDC驅動模組」與「SoC散熱風扇馬達驅動控制 IC」持續提升營收占比，今年營運、獲利成長將更為顯著。

公司目前已持續與日本馬達電機大廠共同開發馬達驅動方案，並取得全球知名品牌大廠認證及量產，不僅品質與效能深獲客戶肯定，且形成市場不易超越之競爭優勢；並擁有累積銷售超過4000萬組之智慧型無刷直流馬達驅動方案模組出貨實績。進而推升公司整體毛利率與獲利大幅成長。

此外，廣閎科針對新世代散熱風扇的規格要求；包括提升系統效能、協助風扇微小化及滿足降低整體製造成本等需求，將原本直流電機控制所需的數位控制IC、驅動IC、MOSFET、Hall Sensor IC、電源IC以SoC的方式整合在單一晶片上，也就是數位類比可程式化SoC散熱風扇驅動IC，以取代傳統的純類比風扇驅動IC。

目前廣閎科Soc IC已成功打入全世界最大CPU製造廠供應鏈，亦獲得日本馬達電機大廠認證及量產，當下能提供此SoC散熱風扇驅動 IC的台灣廠商只有廣閎科。此產品可運用領域包含CPU、電競顯示卡、電競電腦電源、伺服器主機、雲端資料中心等，在終端產品需求持續增加下，數位類比可程式化SoC散熱風扇驅動IC成為公司未來營運另一項關鍵成長動能。

法人分析，受惠全球節能減碳環保趨勢明確、ESG在全球已成為投資顯學，以及電子產品邁向輕薄短小、低耗能與散熱佳等設計需求趨勢下，將可持續挹注廣閎科專注節能減碳三大核心產品線邁入高速成長期，公司今年1月營收亦再創歷史新高繳出1.21億元，今年營運有望再攀高峰。