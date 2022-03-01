看好嗜食起司的消費者日增，達美樂宣布， 即日起推出史上起司含量最多，最香醇濃郁的「1公斤究極起司披薩」，起司重量高達1公斤，16吋的經典紐約餅皮擺上1000公克的100%莫扎瑞拉起司，起司量比起一般大披薩足足多出7倍以上，達美樂希望藉此擴大市占。

台灣達美樂根據消費者調查顯示，起司是披薩的靈魂，不少愛吃披薩的消費者都會在點披薩時額外加起司來增加披薩的美味，因此我們推出達美樂「1公斤究極起司披薩」採用100%莫扎瑞拉起司，搭配16吋經典紐約餅皮，完美詮釋天然起司加上經典紐約手拍餅皮的濃、醇、香風味及口感，同時達美樂並推薦組合3種食材 (蜂蜜、奶油餅乾、葡萄乾)來演繹1公斤究極起司披薩的創新吃法，讓消費者除了享受起司披薩的純正風味外，還能滿足有趣好玩的食用體驗。

即日起，快上達美樂官網或加入達美樂官方facebook//IG粉絲團，「1公斤究極起司披薩」的創意新吃法網路活動正展開，快來分享你的1公斤究極起司披薩怎麼吃？就有機會獲得達美樂免費披薩券！加入達美樂網路會員訂購還可累積紅利換贈品或折現。