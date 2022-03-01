去年臺灣經濟表現良好，蔡英文總統今天接見工商團體，呼籲各產業透過加薪方式，與勞工共同分享經濟成長的果實。對於企業關切未來用電情況，她也承諾，今年預計用電尖峰仍會成長，但會確保供電。

八大工商團體理事長包括外貿協會董事長黃志芳丶工業總會監事會召集人潘俊榮、商業總會理事長許舒博、中華民國工商協進會理事長林伯豐等人，今天赴總統府拜會蔡英文總統。

蔡英文指出，去年臺灣出口成長近3成，人均GDP也首次超過3萬美元。她期待各個產業的優異成果，也可以透過加薪的方式，與勞工朋友共同分享經濟成長的果實。

她藉機與工商團體談及幾項重要議題：

第一，關於用電。她說，正因為連續幾年經濟的優異成長，連帶也帶動用電成長，很多企業先進對於未來用電情況很關切。今年預計用電尖峰仍會成長，但有幾項工作已經實施，會確保供電。

蔡英文指出，再生能源時代來臨後，中午日間用電尖峰已不再是問題，甚至更有餘裕。接下來，政府會用各項具體做法處理夜間用電尖峰的議題。整體而言，政府會持續維持供電穩定，像是水情好轉後，將水力發電集中在夜間尖峰時段使用。我們也加快機組的修復速度，以及運用時間電價優惠，挪移用電尖峰。此外，新機組的發電量能，也會大於除役的量能。

談及再生能源，她說，太陽光電今年會新增3GW以上的建置，今年也預計會有4個離岸風場，可以趕上進度完工。在2025年之後，政府仍會持續每年增加再生能源建置的進度。「這些都代表我們在穩定供電的同時，繼續減碳、降空污，跟上全球2050淨零的腳步」。

第二，關於缺才、缺工。她說，政府已經公布「移工留才方案」，未來在臺灣工作滿6年的移工或僑外生可以繼續留用，滿5年還可以申請永久居留。讓具備技術能力的移工人才留在臺灣，讓「留才久用」成為臺灣產業發展的重要助力。

第三，關於推動淨零碳排目標。面對全球低碳轉型趨勢，政府已經宣布2050年淨零碳排目標，也將公布「臺灣淨零碳排路徑圖」。在政府這樣的目標及路徑的規劃下，她知道企業界朋友也很關心未來長期的電力供應。

她說，未來的路徑規劃，是以平均每年電力需求成長2％±0.5％情境假設為基礎，相信可以滿足未來的電力需求。無論是排碳能力的建構或未來碳費的徵收，都會考量企業承受能力，依循「先大（企業）後小（企業）」、「以大帶小」模式，並且由國營事業以身作則，逐步推動。

蔡英文強調，這也就是說，政府有決心達成2050淨零轉型目標，但不會以壓縮產業發展作為代價，也不躁進。我們會逐步推動法規改革，和業界密切合作落實ESG，協助企業邁向淨零轉型，甚至創造新商機，營造社會、企業和環境的多贏。

面對近來大家關注的俄烏情勢發展，她說，政府都會持續掌握，並且密切關注國內能源、糧食、物價及股匯市的變化，以及全球經貿動態局勢。上周五和昨天上午，行政院也持續邀集各部會研商因應策略，來維持國內重要物資、物價，以及金融市場穩定。並承諾，政府未來會和大家繼續攜手努力，促進臺灣和平繁榮與穩定發展。