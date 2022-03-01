聯合國政府間氣候變遷專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate ChangeIPCC)昨晚召開第6次評估報告(AR6)第2工作組的「氣候變遷影響與調適報告」，專家表示，氣候調適要求各方面的轉型，而綠色轉型有非常大的陣痛期，下一期的國家氣候變遷調適行動計畫應有足夠的政治宣示，否則現在的努力遠遠不足。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，今年是「國家氣候變遷調適行動計畫」第二期的最後一年，第三期計畫的擬定將參照IPCC氣候變遷評估報告，針對不同情境做出「台灣版」的調適計畫，調適領域包含災害、維生基礎設施、水資源、土地使用、海洋及海岸、能源供給、產業農業生產及生物多樣性、健康等8項。

蔡玲儀指出，第三期已經在規劃中，各領域主責部會已經在檢視未來調適行動方案，《溫管法》修法為《氣候變遷因應法》後，也將要求地方也提出調適方案。

台灣永續環境工程顧問公司總監賈新興表示，暖化已經不可逆，如果現在來盤點因應作為，台灣做的努力遠遠不夠，綠色轉型有非常大的陣痛期，零碳未來需要耗費相當大的經濟成本，這部分需要有足夠的政治宣示才有轉型的機會，這也是下一期國家氣候變遷調適行動計畫應該要著重的部分。

此外IPCC AR6報告也針對氣候變化對全球半數以上人口所居住的城市的影響、風險和適應進行了詳細評估，城市的能源和運輸系統受熱浪、風暴、乾旱和洪水劇烈衝擊下，也由於人口與資源集中成為風險熱點。

IPCC第二工作組聯合主席Debra Roberts也表示， 日益增長的城市化和氣候變化會帶來複合的風險，尤其是對那些本身增長規劃不善、貧困和失業率居高以及缺乏基本服務的城市。

賈新興指出，越來越多的人口集中在百萬級都市，城市也是氣候風險下最脆弱的地方，但城市卻也是減緩氣候暖化的關鍵，永續城市必須先做到溫室氣體排放減量，能源供應是否加速轉換到綠能、綠色運輸和綠色建築是否有完整規劃，這些都是未來的重點工作。

賈新興說，氣候變遷風險和現在的行動息息相關，如果現在不做，暖化幅度將越來越嚴重，對我們衝擊和風險也就更大。