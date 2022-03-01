民國83年台灣推動「廣設高中、大學」教育改革，台灣的大學如雨後春筍般開設，錄取率也跟著節節攀升。近日有網友表示，他的爸爸一直以自己40年前讀過成大電機為傲，他卻不知道到底有多厲害，值得爸爸不斷誇口，於是好奇上網詢問，網友看完文章後都震驚不已，一面倒直呼：「真的很強！」。

這名網友在PTT上發文，表示爸爸很愛講自己讀成大的故事，每次都一副洋洋得意的樣子，除此之外，爸爸還曾告訴PO主，一線公司的主管很多都是前段學校出身，若是沒有這個水準，求職時就不會有優勢，「工作能力都一樣好時，公司也會優先拉拔學歷較好的人」，可以看出爸爸十分看重學歷。

不過PO主對於「40年前考上成大電機到底有多厲害」完全沒有概念，因此好奇發文詢問，文章一出立刻引發熱議，有網友分析，在當時能上大學就已經是全台前20%，「20%是大學生還包含一些老牌私校，成大應該更前面」、「當時自然組錄取率5%左右，成大電機又是5%之中的1/100左右，確實厲害」「成大沒有很厲害，但成大電機滿強的，應該是除醫學外分數最高的科系了」。

另外也有人留言表示，「只能說先知中的先知，電機工程到哪都是最頂尖的人才」、「超猛的好不好，更猛的是那個時候能選到電機系，民國71年台灣的半導體根本還沒發展起來」、「台灣40年前能讀成大電機的，認真點打拚現在都是大老闆了」。