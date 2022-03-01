響應主管機關推動普惠金融政策，國泰金(2882)旗下國泰證券改變「計價方式」，提供複委託美股ETF每筆交易均一價手續費，國泰證券表示，透過優惠的手續費，鼓勵投資人前進美股ETF投資。

國泰證券表示，依目前國內券商複委託計價方式，為總量計價，即當總交易金額愈大，收取的費用愈高，同時，由於有一定計價比率，小資族若希望以小額資金前進複委託交易，也可能被收取相對較高的金額。國泰證券觀察投資人普遍遭遇複委託交易收費偏高的痛點，希望在經營有成效的前提之下，進一步回饋客戶、讓利客戶，推動普惠金融服務，於即日起至2022年12月31日止，將複委託美股ETF改變計價方式，採取每筆交易均一價，直接嘉惠小資族與大戶投資人。

國泰證券表示，美國ETF涵蓋範圍廣大，前進美股ETF幾乎等同將資產擴及全世界，目前國內券商複委託交易美股ETF種類多元，舉凡追蹤四大指數S&P500指數、那斯達克指數、道瓊工業指數及費城半導體指數等，區域型市場、單一國家型及產業型ETF，如半導體、科技電商、網路資安、REITs、基礎建設、原物料相關、能源及生技製藥，甚至目前時下最夯的ESG議題ETF等，都可以在國泰證券複委託服務獲得滿足。