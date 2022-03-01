莉婭日前爆料「國民女友」祈錦鈅和老公謝和弦私約，疑讓婚姻亮起紅燈，更暗酸對方「有夠沒水準」，事後祈錦鈅上傳手寫信向謝和弦夫婦道歉，並表示：「以後我會盡全力避開謝和弦夫婦」，原以為事件就此告一段落，沒想到她又發文主動提及：「很多人好奇我到底是怎麼從小三上位成正宮的」，引發網友議論。

莉婭昨（28日)凌晨突然發文表示這個社會喜歡拿她當墊背，進而滿足優越感，更直指「莉婭當初根本不是個咖」，讓她不禁駁斥：「真的太小看我一路走來被狂黑，甚至還有狗仔跟蹤我、酸民不斷想盡辦法挖過去所有資料」，坦言對於想紅需要流量的人，只要顧自己死活就好，有需要這麼辛苦嗎？更強調「很多事會漸漸明朗」，對於在人生、事業低潮時陪在身邊的夥伴，她會把這份感激牢牢記在心上。

至於提到很多人好奇她怎麼從小三上位成正宮？也造就更多人好奇當上正宮的小三會得到什麼報應？她自認「莉婭不是個咖」，但一路堅持只為了謝和弦能回到軌道上，強調或許其他人可以恨她入骨，但很清楚知道沒辦法願意做到像她這個地步，就是「選擇退到大家的背後，支撐著台前的表演者發光」，更不忘狂酸：「那些沒參與過苦難只想分一杯羹成就的人趕緊滾吧」。

對於她道出內心話，許多網友紛紛留言力挺：「內心真的太強大！學習的好典範」、「好好愛自己，喜歡你的正能量」、「相信發生什麼事你都會堅持你的愛，相當佩服你」，對於有人表示：「好好愛自己，然後隨時做好被渣的準備，因為阿扣不會知道避嫌」，她則簡短回應：「世上的渣男何其多⋯需要學習的是不要太容易心碎」。