北市陽明山5年前發生混凝土泵浦車車禍意外，造成4死8傷，泵浦車所屬的信詠工程行，負責人陳美蘭、維修師傅盧志宏，一審分別遭判處4年2月、3年6月，家屬指控陳美蘭的父親陳木，才是工程行實際負責人，檢方經歷3次不起訴，去年以過失致死罪起訴，士林地院1日開準備程序庭，陳木否認犯罪。

陳木由女兒陪同步入法院，並告訴法官「都是女兒負責工程行業務，我沒有參與管理」，並聲稱已經不起訴多次，為什麼檢察官要硬扣他罪名。而辯護人主張，陳木與陳美蘭是同住家人，若忙不過來會請父親幫忙聯繫，但所做的事情都是女兒要求他做的。

檢察官起訴，陳木有防止危險的義務，卻沒有任何防範作為。死者翁竟期的母親沈滿以及傷者到庭旁聽，認為陳木才是工程行實際負責人，陳木反駁「這種話你也說得出來！」但他更說老人家沒錢，真的不是不賠錢。由於陳木否認犯罪，全案移審理庭擇日再開庭。