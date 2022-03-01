新北市新店區寶僑工業區為傳統工業廠區，新北市府推出「新店榮工轉型再生計畫」，推動區內6單位轉型為高科技企業總部或商業、住宅區，其中單元2將轉型為住宅、商務複合使用的產業專區，該單位近期已通過新北市都市計畫委員會審議，將啟動都更程序，將主要計畫報請內政部核定。

為了升級地方產業，改變傳統廠區風貌，新北市城鄉局將新店榮工廠更新地區畫設6處更新單元，總面積約21.17公頃，每個單元的地主可自行整合後，向市府申請轉型計畫，若通過就可拆除原有工廠，獲得50％容積獎勵，屆時獎勵可用於興建大樓，其餘空間也可租用給企業作為辦公室使用。

都委會審議通過的單元2約占6.46公頃，為全區面積最大的更新單位。城鄉局表示，單元2將轉型為住商複合的產業園區，由乙種工業區變更為特定專用區，都更後可提供約2931坪的公園及綠地等開放空間、2508坪的道路用地，以及919坪的公共托育中心等公益性空間，改善整體的環境公共服務，且該地鄰近景美溪河岸景觀，將營造優質的居住生活空間。

新北市城鄉局指出，新店榮工6單元整合情況，目前以單元5速度最快，已發布實施，另外單元2主要地主華固建設、正大尼龍都已同意自行整合，而單元一最大地主退輔會榮工廠目前仍在評估中，上述3個單元進度較快，其餘單元因地主較繁雜，目前仍在協調中。