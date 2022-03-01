遊戲公司大宇資訊（6111）宣布跨入元宇宙，首款NFT作品《RichMan Heroes》將以大富翁人物角色為主軸推出，大宇資表示，為打造完整健全的元宇宙社區，本次也邀請陳零九與「YOLO Cat Club」成為策略夥伴，以雙方在各領域的經驗提供最全面的服務。正式的發售日期及相關後續消息將於官方網站及官方Discord社群公開。

收到NFT消息激勵，大宇資股價盤中帶量強攻，漲幅近9％。

《大富翁》於1989年推出首款作品後，其休閒輕鬆為主的棋盤遊戲，迅速擄獲男女老少粉絲的心，遊戲中更滲入相當多華人地區特有的文化，系列作品已發行八款單機角色扮演遊戲，四款線上角色扮演遊戲及二款手機遊戲，更有著華人圈中「國民遊戲」的美譽。

陳零九與團隊成立的NFT「YOLO Cat Club」自年初推出後，在市場上造成熱烈迴響，尤其是抽中最稀有特卡的粉絲還可分享藝人經紀收入的9％，而抽到特卡的粉絲可參與音樂創作並享有版稅分潤等，創意、話題十足。

大宇資表示，《RichMan Heroes》為大宇資訊在元宇宙中的首款作品，其NFT每一張都是經過訂製化且為獨一無二的數位加密藝術品，擁有者將可享有諸多福利，除了可以獲得自由進出大宇元宇宙土地的通行證之外，更可以獲得未來大宇資訊其他IP的NFT空投及各項權利。

大宇資表示，本著在台深耕30餘年的技術力、發行力以及影響力，除了多方面充實營收以及公司實力，今日也正式宣布跨足元宇宙，發行第一波大富翁NFT，更多訊息，請關注官方Discord社群。