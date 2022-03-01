即使俄烏烽火未歇，台股今（1日）在電子、金融及傳產群族帶領下開高走高，終場收在17898.25點，大漲246.07點，台積電收在平盤604元，中鋼漲逾5%，長榮及陽明大漲超過4%，分別收在150.5元及120.5元。

台股今小漲5點以17657.50點開出，買盤持續進場，不到半小時馬上漲逾百點，接著漲幅擴大至200點以上，其中上周宣布發放3.1元股利的中鋼一度大漲逾6%，加上鋼鐵生產大國俄羅斯受經濟制裁，刺激鋼鐵股勁揚，中鴻、聚亨、燁興及豐興等都上漲將近4%。

權值股方面，台積電早盤一度跌600元大關，觸及599元，但獲買盤低接，股價由黑翻紅，終場收在604元。此外，鴻海、聯發科也都上漲逾1%。

俄烏開戰衝擊全球股市，上周台股周K線及月K線同時收黑。統一投顧董事長黎方國認為，俄、烏衝突升溫，而美元走強及亞幣轉弱，讓資金行情降溫，但地緣政治緊張，Fed升息動作可能由強硬鷹派轉為溫和鷹派，美國科技股過度修正醞釀反彈。

此外，黎方國認為，若再加上3月台股董事會旺季及股利行情、台灣疫情緩和管制鬆綁，另中國兩會將於3月初召開有政策利多等，研判大盤跌深醞釀反彈，3月指數震盪區間為17,550點（半年線）至18,000（季線）。