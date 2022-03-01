經濟部智慧財產局3月1日起，推出「專利申請案跨國就地遠距視訊面詢」新措施，主要是提供申請人及專利代理人可自行選定適當處所與智慧局建置的會議系統連線，直接與審查人員進行三邊的視訊面詢。就連「專利王」台積電也認為這是個雙贏的方案。

智慧局舉例，申請人在日本，代理人在台灣的事務所，與在智慧局的審查人員直接進行視訊面詢，而無須親自到智慧局各地服務處透過網路與審查人員進行視訊面詢，可避免舟車勞頓節省時間，亦可提升審查及服務效能。

台灣晶圓代工龍頭大廠、同時也是蟬連6連霸的本土專利王台積電也表示，「專利遠距視訊面詢方案」，可透過網路科技設備與申請人或其委任之工程師或發明人等直接進行視訊面詢，說明發明目的、技術手段及功效，有利於審查人員更清楚明瞭創作的核心所在，對於發明技術領域通常知識者的技術水準及與先前技術之差異特徵的判斷，將會更精準正確，申請人若需申復修正，亦可一次修正到位。

智慧局指出， 專利面詢作業歷來是申請人、專利代理人與審查人員間即時溝通並交換意見的有效管道，智慧局每年約辦理500場次，為提升專利面詢之量能，此次推出的「專利申請案跨國就地遠距視訊面詢」新措施，預期效益包括節省成本、

有別於以往僅能於智慧局各地服務處辦理視訊面詢，申請人或專利代理人可自行選定適當處所，透過網路直接與審查人員進行遠距視訊面詢，除節省成本、簡易操作、溝通到位、安全便捷。

智慧局表示，3月1日起，只要符合下列三條件，即可申請在智慧局以外適當處所辦理遠距視訊面詢，包括具備智慧局所定之軟、硬體設備，且可保持良好視訊品質；在非公開場合之處所；面詢過程中，當事人不得拍照、錄音或錄影。

智慧局為便利申請人能夠利用跨國就地遠距視訊面詢，特別修正「專利面詢申請書」、「專利面詢申請須知」及增訂「經濟部智慧財產局遠距視訊面詢操作手冊」，申請人可輕鬆下載參考使用，歡迎申請人多加利用。