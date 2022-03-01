林姓中年男子長期有鼻塞、鼻涕倒流等問題，求診被診斷為鼻竇炎併鼻息肉，吃藥未明顯改善，偶爾鼻涕中帶著血絲等嚴重症狀，到中醫大新竹附設醫院求診，耳鼻喉科主任王堂權以高階數位內視鏡檢查及AI人工智慧輔助判讀，診斷為罕見的「嗅神經母細胞癌」。

林男鼻腔內約有5X4公分的惡性腫瘤，決定積極接受治療，經過3D微創內視鏡導航手術併顱底重建後，恢復情況良好，持續回門診追蹤。

王堂權表示，嗅神經母細胞癌是嗅覺上皮區域所長出的腫瘤，在台灣頭頸癌在男性的發生率與死亡率已連續9年名列第4，近年來大約年增萬名患者。

其中，鼻腔和鼻竇的癌症約佔頭頸部癌症的3.3％，而林男此種罕見的癌症又僅佔鼻腔及鼻竇癌症的3％，亦即全台每年大約只有不到10人可能會罹患嗅神經母細胞癌，屬於非常罕見的惡性腫瘤。

王堂權指典型的嗅神經母細胞癌，是長在鼻腔頂部與顱底的位置，會往篩竇、前顱窩及眼眶侵犯，症狀包括鼻塞、流鼻血、嗅覺異常、頭痛、複視、嚴重者可能造成失明，因最常見的症狀僅為鼻塞及流鼻血，與其他鼻部疾病並沒有特異性，大約有70％的病患發現時已經屬於晚期。

王堂權並說，慢性鼻竇炎併鼻息肉的病患常有鼻塞、鼻涕倒流等症狀，而嗅神經母細胞癌除了這些症狀外，另可能會有不正常的流鼻血或嗅覺異常等情況，在第一時間可能不容易被診斷出來。

王堂權根據臨床經驗，透過高階數位內視鏡檢查，往鼻腔深處探查病灶，再經過影像強化及AI人工智慧輔助判讀後，認林男非一般常見的鼻息肉，可能是嗅覺上皮所長出來的腫瘤，經過病理化驗後，診斷為嗅神經母細胞癌。精準的揪出癌症，並以3D微創內視鏡導航手術，讓林男可以迅速回復正常的生活。