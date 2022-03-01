俄羅斯對烏克蘭發動入侵戰爭進入第六天；台灣人權促進會等台灣公民團體與在台烏克蘭人今到莫斯科駐台代表處前抗議俄羅斯發動侵略戰爭，並遞交聲明書。

他們提出4點聲明，包括俄羅斯武力入侵武力入侵烏克蘭嚴重違反國際社會之規範，應立即撤軍停止不義戰爭，並接受制裁；籲國際社會與各國政府放下政治算計，應採取一切適當措施，並本於人道與人權的精神支持烏克蘭政府與人民。

在台烏克蘭人Vadym表示，想到家人、孩童正處於危險下，烏克蘭必須要反擊，這一刻他麼需要很多幫助，包括軍事，甚至是醫療。

他強調，請不要向烏克蘭人道歉，這是俄羅斯人的政府、軍隊，正在侵略、屠殺烏克蘭人及孩童，希望俄羅斯人能勇敢站出來反抗，不要在此刻保持沈默。

Alina說，她的家鄉原本在東烏克蘭的頓內次克，因為俄羅斯軍隊2014年開始侵略，全家搬到基輔，家鄉有些人是相信普丁，甚至認為能被普丁解放，希望大家在接收訊息時，一定要注意真實性，小心是俄羅斯的資訊戰。

台灣人權促進會秘書長施逸翔指出，連署短短幾天，就獲得166個來自台灣各地不同領域多元團體的支持，及超過3700多位人民的支持，相信連署的數量將會更多，因為面對像俄羅斯普丁政權這種滿口謊言、執意壓迫侵略烏克蘭、及嚴重侵害人權的作為，甚至不惜鎮壓與迫害俄羅斯國內近6千位反對戰爭的人民，因此連署同聲抗議和譴責不需要太多理由，這是作為人基本的道理，這是人類社群反壓迫的普世價值。

他表示，再次期許與呼籲台灣政府，除了對俄羅斯祭出制裁之外，如果有因為這次侵略戰爭而來台尋求庇護的烏克蘭難民，在台灣還沒有難民法與庇護制度的情況下，事實上台灣政府既沒有法制也沒有程序，可以像其他國家一樣保護烏克蘭人民，因此再次突顯台灣盡快通過難民法的必要性。有了難民法，台灣就可以再次喊「Taiwan can help!」。

他強調，在俄羅斯普丁政權撤軍並停止戰爭之前，這份連署聲明不會停止，直到榮耀歸於烏克蘭人民，戰爭結束的這天。