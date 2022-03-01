今年是新課綱下的首屆大學學測，南投縣草屯鎮旭光高中江毅軒同學，在自然組與社會組四科中，分別拿下54級分及56級分，所有成績都達到頂標，榮登全校最高，江毅軒說，他高中三年都沒有補習，對任何事情都有高度興趣，參加各式科展、比賽，也希望能透過繁星錄取台大財務金融學系。

江毅軒的成績分別是國文14、英文14、數A11、數B14、社會14、自然15，各科分數都超過頂標分數，沒有補過習的江毅軒自己訂定的讀書計畫，平日下課回家梳洗吃完晚餐後，大約7點會開始執行，一路讀到晚上11點左右才上床睡覺，假日則視功課量選擇讀書時間。

江毅軒表示，他從國中就找到自己的讀書方式，他認為補習很浪費時間，而且成效不佳，因此從未補習的他，靠著堅強的毅力與更多努力，替自己訂定讀書計畫，日復一日的苦讀，若遇到瓶頸讀得很累，也會打打遊戲玩手遊，或是拿出自己最愛的小說，轉換心情。

江毅軒還說，姊姊成績也很好，但從小姐弟倆都是靠努力讀書，而爸爸媽媽給予他們最大的支持，也沒有特別要求成績，他相信讀書找對方法，就能得心應手，目前對於財務金融有比較大的興趣，但還是會視未來發展情況，選擇一個自己最有興趣的科目來發揮。

校長何光明表示，從國中部直升的江毅軒同學，相當重視時間規劃，時常利用課餘時間請教老師課業問題，在校3年未參加過補習，但成績卻始終能保持在校牌前1％，也參加過科展、小論文比賽，加入天文社觀星，能在發展其他興趣之間，保持學科成績，其付出的努力與毅力，相當值得同儕學習。