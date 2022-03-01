大立高（4716）去年營收7.62億元，年減8.67％，在與病毐共存的後疫情時代，大立高研發奈米級抗菌材料「水合高分子」，並由百分之百持股的子公司大立生醫，製成「水合高分子－病毒GG」系列抗菌產品，要助攻營收。

大立高分子1日舉行「水合高分子－病毒GG」系列抗菌產品發表會，大立高分子董事長洪玉升表示，水合高分子是一種有機、水性、環保的奈米材料，對人體及環境的親和性很高。

他說，這項材料主要是透過物理導電性原理，直接電爆COVID-19病毒，經過P4實驗室認證，確實能抑制COVID-19病毒，使用方式簡便，一般人都可以使用，大立高希望透過這個新的抗菌材料，對疫情防護盡一份心力。

洪玉升在發表會上，拿出6個月前已塗布水和高分子的塑膠片，利用儀器測量之後，可以看到有噴上水合高分子的地方，導電性確實有發生變化，這代表大立高的抗菌材料，利用電場改變的方式，對病毒持續發揮抑制作用中，而且抑制病毒和細菌的效果，可以持續作用3個月以上。

大立生醫董事長王俊傑指出，水合高分子應用於生醫領域，是跨時代的演進，擺脫長期使用可能會讓手部乾燥脫皮的酒精，減少會囤積在身體內的銀離子等光觸媒產品，「水合高分子-病毒GG」系列產品，不僅噴灑當下，能讓病毒失去活性，關鍵是形成隱形奈米導電膜，達到長效抑制病毒的作用。

王俊傑表示，歷經兩年多的抗疫生活，隨著疫苗施打的普及，民眾開始學習如何和病毒共存，也逐步恢復以往外出購物消費、運動旅遊的生活型態。隨著出門次數增加，難免會擔心起在外出的過程中，是否會不小心將COVID-19病毒帶回家裡，造成家庭群聚感染的疑慮。

如今新型抗病毒材料「水合高分子」問世，他說，大立生醫未來將進一步藉由這項新的水性環保抗病毒材料，將水合高分子的應用面擴大，期望能深入生活中每個角落，為台灣防疫盡一份心力，共同對抗COVID-19病毒所帶來的威脅。