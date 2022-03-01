5G及車用等需求湧現，PCB上游材料聚醯亞胺薄膜(PI)「錢」景看俏，隨著公司產品在各項新興應用出貨放量，達邁(3645)董事長吳聲昌表示，今年業績會比去年好，達邁今天盤中股價亮燈漲停，創下2021年8月6日以來新高。

高頻高速時代來臨，且摺疊機、電動車、AR/VR/MR等新應用興起，PI因主要應用在軟板、石墨片、高頻高速及顯示器，日益多元的應用，讓PI需求跟著水漲船高。

達邁PI產品主要佈局有兩大塊，分別為Fluomide for 5G及OPI for Foldable AMOLED，在5G高頻高速軟板/摺疊機/元宇宙的VR、AR、MR等新興應用，達邁均與客戶攜手開發新產品，部分產品更已進入量產；在車用部分，公司亦有著墨，看好電動車電池PI Film應用，目前車用產品占達邁營收比重已達10%，隨著車用市場成長，預期今年比重將再攀升。

達邁1月合併營收為2.2億元，年增12.02%；受惠於5G、電動車、摺疊手機及元宇宙等產業成長趨勢，吳聲昌表示，今年業績會比去年好。