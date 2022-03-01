遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG經典手機遊戲《三國群英傳M》，今（1）日宣布與台灣知名IP《霹靂布袋戲》展開「異界來客，霹靂現蹤」聯動合作，最受歡迎的四大霹靂英雄「素還真」、「一頁書」、「葉小釵」、「亂世狂刀」與專屬兵器即將於3月15日更新後登場，成為玩家們熟知的世界王、武魂，即日起也同步開放活動網頁，前往參與就有機會獲得霹靂英雄化身與專屬兵器！

異界來客，霹靂現蹤

延續先前妖化「張角」的劇情主軸發展，「諸葛亮」為盡速使九州大陸回歸平靜，向來自異界的英雄發出求救信號，四位霹靂英雄受「諸葛亮」之邀，準備通過次元之門前往峨眉山，為平定亂世盡份心力。然而在次元通道即將開啟之時，藏身暗處的妖化「張角」趁隙施展太平要術，阻斷次元通道，將四位英雄困於時空裂縫中。此事關乎九州蒼生存亡，急召天下英雄趕赴峨眉山，協助重新打通次元通道。

霹靂降臨九州，聯動內容搶先看

本次與霹靂聯動合作於即日起接連舉辦多項限時活動，玩家需完成任務以協助開啟次元通道，迎接四位霹靂英雄的到來。首波合作將於3 月15日推出四大英雄化身「素還真」、「一頁書」、「葉小釵」、「亂世狂刀」，以及專屬兵器「般若劍」、「如是我斬」、「太武神器」和「獅頭寶刀」，還有更多合作內容將會陸續公開，千萬不能錯過。

最神合作，3月15日聯動登場！

「異世來客，霹靂現蹤」活動網站限時開跑

「異世來客，霹靂現蹤」活動網站今日搶先開放，玩家們可前往參與「霹靂六十四卦」、「霹靂擂台賽」小遊戲，協助霹靂英雄打通次元通道，除了能獲得海量虛寶，還有機會帶回《霹靂布袋戲》公仔、兵器等正版週邊以及《三國群英傳M》客製化麻將等實體大獎，欲知更多活動詳情，請持續關注《三國群英傳M》官方粉絲團。