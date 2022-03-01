首屆108課綱學測成績今放榜，今年學測首度將數學科分為數A、數B，尤其數A讓不少考生哀鴻遍野，難度被視為「地獄級」出題，果然放榜結果自然組狀元腰斬僅剩下114人，社會組狀元（採數A）人數僅24人，社會組（採數B）則有68人，外界擔憂恐衝擊一類學生搶進頂大商科的成績。

不過，樂學網總經理張財銘分析，今年自然組頂大科系最低過關級分大致和去年相同，因此，自然組的數A高分群不至於搶填商科。

樂學網表示，由於今年考生國英社五標變化與去年接近，數A數B及自然再根據頂前標調整，考生的成績可參照110年的過關級分推算，一類組頂大商科原則多數還是以數A為主，今年數A若沒考好則失去進入二階參賽權。

另外，張財銘分析，數B「頂前均」標皆較去年的數學科多2級分，可推估選填商科會出現「分流」情形，例如，台大財金去年4倍率的倍率篩選為國英數合計40級分，今年有望降低至39級分，台大會計4倍率的倍率篩選為國英數合計38級分，今年則可能降至37級分。

張財銘說，若是採數B成績的中字輩商科，預估一階過關分數將較去年加2級分，例如，中興應用經濟系去年33級分可通過國英數的倍率篩選，今年因參採國英數B，預估要35級分可上。

至於一類法律系的部分，以台大法律為例，因為參採國英，分數與去年相當，估計台大法律三個組別國英合計要29到30級分才能過關。

三類組的部分，若採計標準的國英數A自的私立醫學系公費生57級分可嘗試選填，除了馬偕醫學已連續多年參採「英數A社自」之外，今年中國醫醫學系首度參採「國數A社自」的組合，中國醫雖不參採英文，但加入看英聽成績補足英文這科的成績需求。

樂學網表示，今年的馬階及中國醫學測名額可招滿，因為英文較弱的學生只能選中國醫，而國文不理想的考生也只能選馬偕醫，樂學網也提醒，本年度醫科超級周末是5月21日、22日，包含台大（醫、牙、公費生）、陽明交大（科學家組、工程師組）等26個醫牙中的系組都在該周末口面試。

至於頂大科系若參採「英數A自」，將跟去年維持一樣基準，如成大材料工程科學系維持3科40級分可叩關，中字輩大學比去年少1級分可通過一階，如中正機械［國英數A自」48分能挑戰成功。

二類組的頂尖科系還有一個現象值得二類組考生密切關注，特別是國文成績較弱的同學，除了台大電機、台大資工、台大工科海等科系，今年又多了完全不參採國文的校系，如成大資工、中興生命科學系、陽明交通電機甲組、清大電機甲乙組、清大電機資訊學院學士班等科系。另外，陽明交大資工乙組，雖需檢定國文，但只須通過均標，因此實質上對於國文較弱的二類考生都是超級利多，可積極選填的熱門校系。

樂學網分析，面對新型學測，最保險的方式仍然是六科全考，舉例來說，今年台大外文、台大哲學、台大圖書資訊學系、政大政治、政大社會學系、政大公共行政學系、政大外交等頂尖校系，同時檢定數A及數B，六科全考的考生將相對有更多選擇。