台灣因地形及季風因素，每年冬、春兩季易發生起霧，影響駕駛人視線情形，高速公路局提醒霧季來臨時小心駕駛，遠離事故發生。

高公局彙整每年11月至隔年3月間，高速公路易產生起霧之路段為：國道1號內湖、林口、楊梅、三義、彰化、員林、西螺、新營及仁德；國道3號七堵、樹林、龍潭、關西、香山、南投、竹山、梅山、關廟及田寮；國道5號坪林；國道6號霧峰系統至國姓等路段。當能見度在500公尺以下的大霧或濃霧時，對行車視線影響甚鉅，若用路人未保持行車安全距離與注意車前狀態時，便容易發生交通事故。

高公局提醒駕駛人行經濃霧路段時，應特別小心駕駛、加大行車間距，能見度不佳時，應即減速並開亮車頭大燈及霧燈(或危險警告燈)，以提醒後方來車；如能見度太差時，建議駛往鄰近服務區等待霧散，或從最近之交流道駛離高速公路。

此外霧中行車時，應保持較長的跟車距離，小心駕駛並避免變換車道，且切勿緊急煞車或將車輛停於車道上，以維護行車安全。

另依據道路交通安全規則第109條第1項第3款，汽車行駛遇濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時，應開亮頭燈。汽車行駛於高速公路若未依前述規定使用燈光，可依道路交通管理處罰條例第33條第1項第6款處3000元以上6000元以下之罰鍰。高公局提醒，行車時務必注意車前狀況，保持安全距離，並遵守使用燈光規定。