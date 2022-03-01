新竹地區房地產交易熱絡，有的建商在工業區賣預售屋，在宣傳時標示土地使用分區為工業區，一般慣稱「工業住宅」，不時傳出購屋糾紛，新竹縣消保官靳邦忠指出，法律規定條文中 ，並沒有工業住宅的用語，工業宅未來可能會成為開鍘對象。

靳邦忠說，台灣早期有不少工業宅銷售時並沒有特別標明土地使用分區，樣品屋或實品屋都按照一般住家配置來打造，易讓買方誤以為能作為住家使用，因此衍生出許多交易糾紛。

靳邦忠說，內政部2016年修正都市計畫法台灣省施行細則， 不再有工業住宅出現，目前市面上看到的都是透過都市計畫個案變更，所設立的「科技商業服務專區」，建商或代銷公司在賣預售屋時多會標示「辦公室使用」。

不過，銷售人員會暗示買方可以作為「住辦混合」使用，簽約時要求簽立切結書，表明買方知悉建案基地為工業用地，僅能作一般事務所、零售業等用途，未來如自行作為住宅使用，責任歸屬在於買方，與建商無涉，將風險完全轉嫁給買方。

買工業宅會被罰嗎？靳邦忠指以現況而言，台北市執法最嚴，2020年對內湖五期大規模稽查，要求工業宅住戶將房屋稅率由自住用更改為營業用，並對持續違規者開罰，去年又宣布分5階段處理全市工業宅，若住戶未期限內改善或不願意配合主管機關會勘，將祭出6萬到30萬元罰單。

北北市做法同時對工業宅加以列管，並輔導社區透過繳納回饋金或捐地代金、申請變更土地使用分區等程序合法化，其餘縣市目前則未提出相關措施

靳邦忠強調，這並不代表雙北以外工業宅能夠永遠倖免於外，若將來政策轉彎，或各縣市嚴格執行稽查，買工業宅仍有可能成為開鍘對象。

縣府產發處表示，就主管單位立場就是嚴格把關，依法審核，但隨著核發執照日益增多，業者違規使用情形不斷發生，廣告不實案例也層出不窮，也造成消費者損害，長遠之計，應由中央從源頭就法規面進行有效管理，而不是讓地方政府頭痛醫頭，腳痛醫腳，窮於應付！