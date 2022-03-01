美國40歲動感天后小甜甜布蘭妮(Britney Spears)，在父親傑米長達13年的監管下終於在2021年順利解脫，拿回16億財產主導權以及身體主控權，而重獲自由的她積極經營社群媒體，近日更曬出一系列「沙灘全裸照」，引起網友熱議。

小甜甜布蘭妮近日與小她12歲的健身教練未婚夫山姆阿沙里（Sam Asghari）一同前往海灘度假替其慶生，並在網路上曬出多照海灘辣照。而在公開的照片中，只見小甜甜布蘭妮疑似玩太嗨，竟將全身脫光一絲不掛的倒臥在沙灘上，對著鏡頭擺出各種性感姿勢，即使重要部位皆已用貼圖遮蓋，但豐滿的上圍曲線與火辣好身材仍一覽無遺。

此外，小甜甜布蘭妮還不忘加碼送上雙手遮點、捧著雙峰的一系列照片，都讓網友看了直噴鼻血，紛紛留言「奔向自由」、「很高興看到你開心的笑容」、「自由的女人」、「天哪！太辣了」、「愛你，我的女神」；不過，也有網友看完這一系列裸照後，忍不住懷疑詢問「這是發生什麼事」、「你的帳號被盜了嗎？」、「要開設成人頻道帳號了嗎？」，吸引超過36.7萬人按讚。

小甜甜布蘭妮曬出一系列「沙灘全裸照」。（圖/小甜甜布蘭妮IG）

事實上，小甜甜布蘭妮出道以來就以甜美臉蛋、火辣身材以及實力派歌唱技巧紅遍全球，2018年結束巡演後就爆出她情緒不穩、嗑藥等負面新聞，使她人氣瞬間下滑，逐漸淡出演藝圈。不過，2021年布蘭妮才坦承自己長期遭到父親強行監控、逼迫她吃藥完成表演，甚至強制她裝上避孕器等殘忍行為，逼得她不得不向法院提出告訴，最終成功奪回自由，許多粉絲都替她感到開心。