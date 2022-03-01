制裁俄羅斯，金融業展開黑名單大作戰。據金融圈人士透露，一周前金管會不僅向全體金融業調查對俄羅斯的曝險部位，更對全體國銀下指令，要求注意FTAF所開出的「黑名單」，尤其是國銀必須清查是否與黑名單上所列出的銀行進行資金拆借、匯款等金融往來，對此在228連假前後，國銀已全面展開「黑名單」大作戰，但現在最令國銀頭痛的，是對於匯款的部分，不知該何去何從，因為這牽涉到企金客戶的權益。

據了解，目前FTAF（國際防制洗錢金融行動工作組織）已正式所開出的制裁名單至少超過4成，還在不斷增加中，金融業人士指出，像是PROMSVYAZBANK，BANK OF MOSCOW，VNESHECONOMBANK，JSC VTB BANK這些俄羅斯政要、金融大亨等往來的主力銀行，都已列在制裁名單之上。

對此國銀主管指出，銀行會和上述這些俄羅斯銀行有關，通常是跟出口商出貨、收取貨款的通匯往來有關，至於資金拆借，銀行不會和上述的俄系銀行進行資金拆借；據指出，現在可能的作法，主要有兩種，一種是「不進不出」，另一種是「只進不出」；國銀主管分析，前者是國銀這方直接拒絕對方的匯款，亦即讓對方匯款進不來，直接退款，而後者則是台灣這裡不能匯款到對方銀行，但可接收對方來的匯款，只是匯款到國銀這裡之後，就先「凍結」，暫不能發給原本應得到這批匯款的企業戶。但不論是哪一種方式，國銀主管坦言，都會影響到相關的台灣出口廠商的金流和資金調度。

對此銀行業者認為，在上述「黑名單」問題所引發的一連串對台灣廠商的影響之下，廠商可能的因應作法，除了只好動用目前帳上的存款部位之外，另外就是增加「營運週轉金」的借貸來彌補因為黑名單制裁行動所導致的資金調度問題。