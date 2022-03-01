一卡通今(1)日宣布，一卡通MONEY與LINE Bank帳戶連結儲值服務，啟動服務上線，提供純網銀帳戶連結電支服務，開啟國內首次電子支付與純網銀合作帳戶連結服務的案例。一卡通表示，透過一卡通MONEY的電子支付便利快速與LINE Bank純網銀的創新服務相輔相成，期許能夠推動惠普金融，服務更多消費者。

截至去 (2021) 年底，國銀數位存款帳戶整體開戶數突破千萬戶，而純網路銀行連線商業銀行 (LINE Bank) 開業不到一年，於今年一月開戶數已突破80萬戶，名列前五大。而一卡通MONEY用戶數已達455萬，應用場域更達30萬點，為便利一卡通MONEY及LINE Bank雙方用戶，一卡通公司與LINE Bank即日起攜手合作帳戶連結服務，成為首家與純網銀帳戶連結的電子支付業者。

一卡通MONEY用戶只要連結LINE Bank網銀帳戶，便能設定將LINE Bank資金儲值至一卡通MONEY帳戶，也能由一卡通MONEY免費提領至LINE Bank帳戶中，個人多帳戶間資金流動更便利。

一卡通公司董事長李懷仁表示，與LINE Bank的合作，從LINE Bank成立初期首發行的聯名簽帳金融卡「LINE Bank快點卡」就已開始，雙方再次合作電支帳戶儲值服務，除可帶給雙方用戶更便利的金融服務外，也有助雙方業務之推展，更期待未來能有更多金融商品的合作及優質服務推出。

一卡通公司今日也公告，已全數跟全國23管線天然瓦斯業者完成介接，提供一卡通MONEY線上繳費服務，是台灣第一家完整提供用戶天然氣瓦斯繳費服務的電支業者。用戶可從「LINE錢包」進入，點選上方「繳費」按鈕，並點選「瓦斯費」，掃描瓦斯費帳單中的三段式條碼，即可使用一卡通MONEY輕鬆完成繳費。