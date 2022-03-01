新竹街口攻城獅球團今宣布洋將大勝(Branden Dawson)因家庭要務，向球隊提出離隊申請，提前解約返美陪伴家人。大勝本賽季雖開季遇到傷痛低潮期，但仍日復一日努力復健回到球場，更是在例行賽第九週拿下單週最佳球員。

大勝於20-21下半球季加入攻城獅，在球隊戰績不佳時帶領攻城獅衝擊季後賽資格，也是今年賽季第一位確定加盟的洋將。大勝不論在場上或場下永遠都全力以赴並帶著100%能量鼓舞團隊，不僅與球員互動良好且深受獅紫軍愛戴，雷霆萬鈞的爆扣更是新竹主場的招牌動作之一。

攻城獅球團非常感謝大勝的辛勞付出，且「家人」永遠是無可替代的重要依靠，經過與教練團、總經理討論並充分理解離隊原因後，球團全力協助大勝返美，並迅速安排機票等相關事宜，大勝將於3月2日離開台灣。球團預計於今日晚間為他舉辦隊內歡送會，也期盼所有獅紫軍繼續支持大勝！目前球團已積極尋找洋將替代人選填補戰力缺口，希望大勝能儘速返美處理家庭要務，在無後顧之憂的情況下，下個賽季球團必定會爭取大勝回歸攻城獅。

攻城獅球團於2022年2月22日舉辦大勝日為大勝歡慶奪下單週MVP，若已購入「2022.2.22布蘭登大勝福袋」的球迷欲退貨敬請私訊球團官方粉絲專頁，球團將無條件全額退費。另外，球團預計於3月6日晚上十點後全面下架大勝相關周邊商品。