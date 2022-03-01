蘆洲區環堤大道蘆洲抽水站附近，今天上午10時發生嚴重車禍事故，一輛貨車與2台機車對撞，車禍造成40多歲外送騎士命危、另一名20多歲機車騎士大腿骨折，警方表示，大貨車司機酒測值為0，2騎士仍待檢測，目前正調閱監視器了解事發原因。

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