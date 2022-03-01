蘆洲貨車對撞2機車 1騎士1命危1骨折 13:562022/03/01 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘆洲河堤車禍 貨車對撞2機車騎士1命危1骨折（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘆洲區環堤大道蘆洲抽水站附近，今天上午10時發生嚴重車禍事故，一輛貨車與2台機車對撞，車禍造成40多歲外送騎士命危、另一名20多歲機車騎士大腿骨折，警方表示，大貨車司機酒測值為0，2騎士仍待檢測，目前正調閱監視器了解事發原因。 基隆東岸高架連2起車禍 消防車趕救援追尾撞廂型車 國1連環車禍 千萬超跑BMW i8衝休旅車底盤慘被「騎」 #蘆洲 #車禍 #機車騎士 #骨折 #貨車對撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 182線龍崎段重大車禍 19歲男過彎自摔身亡 警3天取締61件超速 12:162022/03/01 社會 遭違停駕駛開車門擊落 三重騎士遭砂石車輾爆頭慘死 11:322022/02/26 社會 台7乙嚴重車禍 5車彎道撞成一團 2機車竟「融合」了 20:442022/02/27 社會 情侶車上爭吵失控暴衝人行道 路人驚險閃過躲一劫 12:182022/02/27 社會 女星倒車撞特斯拉 下車拒報警急問：可不可以算了 08:142022/02/25 娛樂 疑天雨路滑自撞分隔島車頭全毀 30歲男駕駛雙腳骨折慘變形 17:202022/02/23 社會 車禍調解資料遺落計程車上 翁心急如焚警火速尋回 09:162022/02/25 社會 228收假日 國1高雄瑞隆段7車追撞 車流一度回堵近4公里 19:232022/02/28 社會 環東大道車禍頻傳 遭批路標不清 04:102022/02/28 地方新聞 撞擊畫面曝！未等燈號顯示即左轉 汽車過彎直衝計程車「車頭全爛」 10:362022/02/24 社會 高雄男欠6萬不還 見女債主上門討債急忙從2樓跳下逃命摔斷手 10:472022/02/25 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。