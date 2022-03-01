汽車界的台積電！和泰汽車擴大多元招募管道，持續參加校園徵才活動，並舉辦徵才博覽會及說明會。自3月5日起共舉辦6場校園徵才博覽會，包含台大、陽明交大、成大、北科大、政大及輔大，同時也參加10場徵才說明會，除前進上述6所大學外，也將前往中央、中山、東吳及淡江大學，加強與學生的互動。

和泰汽車更首次於104開立校園徵才專區，若有意願至和泰汽車任職，但還未確定適合職缺的求職者，可先行投遞徵才專區，加入人才庫，再由公司主動聯繫適合者邀約甄試。

因應集團事業發展，和泰汽車持續擴大徵才，除既有車輛相關企劃職缺，配合數位轉型及多元移動服務的新事業，如yoxi乘車派遣、iRent、和泰Pay等，今年合計有25個職缺等待新進人員加入。徵才對象經歷不拘、科系不限，開立多元職缺包含MaaS營運企劃、新事業企劃、通路營運、數位販賣、商品策略、顧客服務、車輛技術、整合行銷、公關、數據策略、資訊系統、網管、資安等，皆歡迎新鮮人加入。

和泰汽車以全方面人才培育著稱，結合輪調與各職級多元訓練課程，曾獲2018年國家人才發展獎之肯定。此外，和泰汽車近年營收獲利成長表現亮眼，每年員工平均調薪2~3％，在證交所公告的員工薪資調查中名列上市公司TOP10。和泰汽車更自2022年1月起進行結構調薪，並同步調升新進員工起薪，大學畢業生月薪從4萬元、研究所畢業生4萬6千元起跳，藉此提升公司在徵才、留才方面的競爭力。

除校園徵才之外，和泰汽車預計於暑期招收15~20名實習生，提供月薪3萬6千元，盼能吸引優秀學生提前加入和泰汽車，累積職場經驗，提升自我競爭力，對公司而言，也可活用新世代的創新思維，有利品牌年輕化及新事業發展。