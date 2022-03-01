大新竹人引頸期盼的新竹市立棒球場，目前工程進度已達98％。（民眾提供／陳育賢新竹傳真）

大新竹人引頸期盼的新竹市立棒球場，目前工程進度已達98％，主體結構、燈柱、大營幕、頂棚設都置完成，本周將開始鋪設草皮，預計3月底完成、開始養護工作，3月底再進場裝修室內、牛棚空間，力拚趕上7月底的下半季職棒賽事開打，聯盟暫訂安排主場8場賽事。

市府表示，新竹市立棒球場主體結構已完成，除草皮、室內裝修外已全數完工，建築外觀為清水混凝土、落地玻璃質樸樣貌，棒球場場內燈柱、大螢幕及頂棚也已就序。

建築主體為地下1樓、地上4樓，1樓規畫商店、售票口，2樓觀賽空間，3樓為VIP室，4樓為觀賽空間，觀眾總席次達1萬席。行政區則位於4樓辦公室，球團則使用地下1樓及1樓空間，地下室另有停車場。

市府說明，目前場內已開始鋪設紅土、外野拉皮、騎樓順平及整理周邊景觀，重點草皮工程3月底前完成種植並展開養護工作，未來迎路面設6間商舖，球賽期間將帶動周邊商圈熱絡，棒球場未來委由龍來球場公司經營，預計3月底進場裝修室內、牛棚空間並裝設環場LED。

此外，棒球場工程也包含新設地下停車場，4月底完工，規畫有300格汽車位，連同民富停車場240格、路邊停車格150格，共提供700格車位。

因應賽事，停車場同時引進全國首創智慧調撥停車，依賽事規模調撥停車場內汽車格為機車格，另配合9大智慧功能包括車牌辨識、車位在席燈號、場內剩餘車位導引標誌、多功能繳費機、行動支付繳款、手機智慧尋車、電子票證扣款、汽機車停放空間調撥、入場資訊看板等。

市府指出，考量場地周遭西大路、民富街、少年街路幅較小，為保持交通順暢，依賽事規模啟動全國首創智慧調撥停管系統，將汽車格改為機車格，提供給新竹縣市民使用，另規畫接駁車路線，鼓勵外縣市球迷搭乘接駁車觀賽；非賽事期間開放民眾停放車輛，也紓解周遭停車空間不足問題。

市府教育處表示，球場目前力拚7月底展開的下半球季啟用，中華職棒聯盟暫訂安排味全龍主場有8場賽事，以滿足大新竹棒球迷。