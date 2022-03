俄羅斯入侵烏克蘭後,國際間在經濟、體育對俄國總統蒲亭制裁。世界跆拳道聯盟也決定,取消蒲亭的榮譽跆拳道黑帶9段。

路透社等外電報導,世界跆拳道聯盟(World Taekwondo)以「和平比勝利更珍貴」(Peace is More Precious than Triumph)為宗旨,因此譴責俄羅斯在烏克蘭的軍事行動,稱「對無辜生命的野蠻攻擊」,違反跆拳道運動尊重和寬容的價值觀。

世界跆拳道聯盟在聲明中說:「在這樣的考量下,世界跆拳道聯盟決定撤銷2013年9月頒給蒲亭的榮譽跆拳道黑帶9段。」

世界跆拳道聯盟還說,他們將加入國際奧林匹克委員會(IOC)的行列,禁止俄羅斯在比賽中使用國旗、國歌。

在此之前,國際柔道總會(International Judo Federation)昨天表示,有鑑持續在烏克蘭發生的戰爭衝突,將取消蒲亭榮譽會長及大使身分。

其他體育組織,諸如國際足球總會(FIFA)與歐洲足球總會(UEFA)已禁止俄羅斯的國家隊、職業隊參賽。

蒲亭曾穿著道服示範技術動作,營造他孔武有力的形象,過去也曾藉精心打造如打赤膊騎馬奔馳、打冰球等,展現勇武感覺。

俄軍今天猛轟烏克蘭第2大城哈爾科夫(Kharkiv),美國及其盟國為此都加碼制裁,進一步孤立俄羅斯。

(譯者:李晉緯/核稿:陳亦偉)1110301