俄羅斯入侵烏克蘭後，國際間在經濟、體育對俄國總統蒲亭制裁。世界跆拳道聯盟也決定，取消蒲亭的榮譽跆拳道黑帶9段。

路透社等外電報導，世界跆拳道聯盟（World Taekwondo）以「和平比勝利更珍貴」（Peace is More Precious than Triumph）為宗旨，因此譴責俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，稱「對無辜生命的野蠻攻擊」，違反跆拳道運動尊重和寬容的價值觀。

世界跆拳道聯盟在聲明中說：「在這樣的考量下，世界跆拳道聯盟決定撤銷2013年9月頒給蒲亭的榮譽跆拳道黑帶9段。」

世界跆拳道聯盟還說，他們將加入國際奧林匹克委員會（IOC）的行列，禁止俄羅斯在比賽中使用國旗、國歌。

在此之前，國際柔道總會（International Judo Federation）昨天表示，有鑑持續在烏克蘭發生的戰爭衝突，將取消蒲亭榮譽會長及大使身分。

其他體育組織，諸如國際足球總會（FIFA）與歐洲足球總會（UEFA）已禁止俄羅斯的國家隊、職業隊參賽。

蒲亭曾穿著道服示範技術動作，營造他孔武有力的形象，過去也曾藉精心打造如打赤膊騎馬奔馳、打冰球等，展現勇武感覺。

俄軍今天猛轟烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv），美國及其盟國為此都加碼制裁，進一步孤立俄羅斯。

（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110301