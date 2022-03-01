一名女網友帶男友回家拜訪父母，發現大阿姨也在她家作客，阿姨見自己男友是有自己事業，便要了男友的電話，假借要幫表姊找工作之名，偷偷安排自己女兒跟男友相親遭原PO當場抓包，還被嗆說:「沒有結婚前算什麼？」貼文底下不少網友紛紛表示:「臉皮真厚又不要臉的親戚耶」、「這臉皮怎麼比水泥還結實」、「太可笑了吧。說不定被甩的是妳表姊」。

該名女網友日前在《爆料公社》貼文表示，過年帶男友回家時，大阿姨剛好也在，幾番閒聊以後，阿姨居然以拜託男友幫表姊找工作的藉口要了男友的電話，原PO心想，表姐無業快半年了，能幫就幫好了，未料大阿姨根本就不是這個意思。

因為男友頻頻向她抱怨，阿姨私下一直對他做身家調查，約他吃飯，還講原PO的壞話等等，又一直稱表姊有多優秀，令女網友非常惱火，因為阿姨從前就看不起她，還經常處處拿她跟表姊比較，現在連男友都要搶？令原PO氣到決定赴約看看究竟在搞什麼名堂。

女網友到了餐廳，阿姨還一臉錯愕口氣很差的問說:「哩哪欸來？」該網友心想:「他是我男友，妳們約他我不能來嗎？」原PO表示吃飯時氣氛很差，她很故意的一直幫男友夾菜和要他幫忙撥蝦，表姐看了直接筷子一擺不吃了，眼見表姊不爽，便直接攤牌問說:「知道今天吃飯的目的嗎？」，她回:「我媽要我來相親的」，原PO反問:「妳知道他是我男友嗎？」表姐居然說:「又還沒結婚什麼都還不一定好嗎？」，讓原PO氣的直接拉男友走人。

貼文一出，不少網友底下留言:「她們倆真的是臉皮厚天下無敵」、「這臉皮怎麼比水泥還結實」、「阿姨會不會太扯了啊，表姐也很誇張，明知道相親對象是你男友，結果還是去赴約，她們是打算以後都不要你們相處見面了嗎？」、「看不起妳們還想高攀妳男友，真自以為這樣做，妳表姊就能順理成章達成目的嗎？太可笑了吧。說不定被甩的是妳表姊」、「有這種親戚 真的是誇張了」。