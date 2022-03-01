受到疫情影響去年延賽的「2022 MaiCoin IRONMAN 70.3 Taitung, Taiwan 台東國際鐵人三項賽」、「2022 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人三項賽」、「2022 IRONKIDS 台東國際小鐵人三項賽」， 3月5號一連兩天將重新回到台東森林公園、活水湖畔，有近200名住在台灣的外籍選手和近1000名台灣選手同場競技，包括獲得「全運會鐵人三項賽個人組」男子組冠軍四連霸的得主張團畯、台灣首位「百金鐵后」張嘉家等多位我國鐵人三項好手、藝人與名人參賽，賽事依舊精采可期。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，運動結合當地觀光特色，是IRONMAN 70.3 Taiwan國際鐵人三項賽的重要亮點，今年將是連續5年於台東辦理(去年因疫情延賽)而2016首度將國際賽事的規格融入媲美國際級賽道的台東，於2017年全球IRONMAN 70.3賽事票選中，擊敗全球108個國家獲得「WILL ATTEND NEXT YEAR」最想再參賽獎項第三名的殊榮，連續兩年獲得全球鐵人選手肯定，讓世界各國選手及台東民眾享受國際級的鐵人三項盛會。

這次賽事亮點雲集，參賽選手相當有看點，包括獲得「全運會鐵人三項賽個人組」男子組冠軍四連霸的得主張團畯、台灣首位「百金鐵后」張嘉家參賽，張團畯結束賽事後也會來到終點為每位完賽選手掛上獎牌，祝賀順利完賽；「鐵人一哥」謝昇諺陪同他的學生以接力組方式共襄盛舉，象徵著鐵人意志力和精神的傳承。

此外還有曾獲得2020年、2021年IRONMAN 70.3兩屆分齡組男子總冠軍的「鐵人J帥」王志袁、2021年IRONMAN 70.3墾丁站菁英組季軍謝育宏、台灣首位在20歲就贏得國內外鐵人賽「100 金」的選手張家豪、2020極限鐵人賽冠軍許仁茂、2018 IRONMAN Taiwan 澎湖國際鐵人賽台灣女子冠軍許靜怡、知名律師蔡惠子、《Go Go Taiwan》主持人段慧琳、演員楊一展、董事長樂團主唱「吉董」吳永吉、藝人馬國畢。

2022 IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人三項國際賽，訂於3月5日及6日在台東活水湖、東海岸、南迴及台東市區辦理，為了提高賽事安全至國際等級，3月5日星期六上午4點至10 點將封閉台東大堤（活水湖至志航路段），中華大橋（中華路聯絡道南北雙向）、馬亨亨大道東往西向慢車道、自行車道（臨海路－志航路段），汽機車請行駛馬亨亨大道快車道。

3 月6 星期日 上午6點至13 點，中華大橋北端（富岡加油站）至北太麻里橋（北端）靠海線（南往北）雙線道進行封閉，另一側進行調撥。台 11 線與台 9 線濱海區居民（靠海區域），請改走替代道路進出（大同路、四川路一段、中華路四段 611 巷、知本路一段 765 巷、知本路二段 571 巷、美和聯絡道、三和海濱公園），其餘橫向道路將進行管制封閉，敬請民眾注意道路管制狀況，提早改道。