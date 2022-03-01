中央流行疫情指揮中心宣布3月1日起適度放寬口罩、飲食、人流管制防疫措施，新竹市政府也宣布室內外運動即起免戴口罩，但民眾仍須落實實聯制、量體溫，市長林智堅同時歡迎民眾重回田徑場加入運動行列。

市府指出，依據中央流行疫情指揮中心規範，即日起新增4大情況可免戴口罩，包含室內外運動；室內外拍攝照片；同住家人一同駕車；錄影、主持、致詞等談話或拍攝工作。飲食也有3大解封，包含雙鐵開放飲食；各賣場提供試吃，但仍禁止邊走邊吃；宴席可逐桌敬茶敬酒。

衛生局提醒，即日起室內外運動可免戴口罩，不過依據中央流行疫情指揮中心規範，「散步」不屬運動，民眾無論於市區或河濱公園散步仍建議佩戴口罩；「兒童玩溜滑梯等遊具」若為單獨遊戲或與同班同學等可確定對象一同遊戲，則可不戴口罩，但若為不特定對象在場就須戴口罩。

運動或遊戲期間若想在旁暫時休息，中央流行疫情指揮中心也建議，在不流汗或任何造成口罩潮溼狀況下，仍建議民眾戴好口罩。

衛生局補充，4大免戴口罩情況下，民眾仍須隨身攜帶口罩，若本身有症況或無法與不特定對象保持社交距離時，建議立即戴上口罩。

針對飲食解封，即日起開放試吃，但禁止邊走邊吃，民眾品嘗完試吃品後，須立刻戴上口罩；雙鐵同座為非同住家人或朋友也建議避免同時拉下口罩飲食。

此外，即日起營業場所、公共場域不另要求人流管制，竹市10處公有市場、假日市集、波光市集、賞蟹步道、漁港直銷中心即日起鬆綁人流管制，但仍須落實實聯制、量體溫、提供洗手設備。新竹市立動物園則考量維護旅客觀賞品質，仍有入園上限2000人規定。