台南市白河區草店社區在活動中心內，成立馬稠後直賣所，販售台南各社區青農特色產品。（張毓翎攝）

今年草店社區透過水保局「農村社區綠色照顧計畫」補助下，希望能將現有的人力和資源效益發揮更大。（張毓翎攝）

台南市白河區草店社區今年獲水保局「農村社區綠色照顧計畫」補助支持，成立「草地不老店工坊」，期待讓社區長輩透過各項課程，學習串聯在地產業，提供遊客多元旅遊服務，盈餘還能回饋社區，為社區居民帶來福利。市長黃偉哲1日前往參觀，他表示，台南今年只有8個社區獲該計畫補助，故能在630多個社區中脫穎而出，非常不簡單。

草店社區從2014年起，接連執行關懷據點、農村再生計畫、長照2.0巷弄長照站等，培植多位高齡志工及提供長者共餐等服務；此外，社區在活動中心內，成立馬稠後直賣所，販售台南各社區青農特色產品，而今年透過水保局「農村社區綠色照顧計畫」補助下，希望能將現有的人力和資源效益發揮更大。

草店社區發展協會總幹事吳長庚表示，現固定至據點上課的長者有35人，投入經營管理有12人，今年社區成立「草地不老店工坊」後，結合長照及社區產業，讓社區長者發揮專長，提供遊客導覽、農特產品及社區風味餐，並將盈餘放入基金回饋社區，永續社區發展。

黃偉哲提到，他剛上任市長第1年，台南65歲以上長者有27萬5000人，現在要進入第4年，已經變成32萬8000人，短短的4年內，增加快4萬多人，可見需要關懷的長輩也愈來愈多；草店社區成立「草地不老店工坊」，一方面落實綠色照顧，一方面將銷售利潤回饋給社區，一舉多得，感謝水保局的經費挹注，讓社區許多高齡長輩能受益。