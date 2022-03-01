飯店業搶客各出奇招，eslite hotel誠品行旅宣布推出「讀萬卷書行萬里路」旅宿優惠提案，凡於入住期間記錄行走步伐，即能享有「每20步折抵房費1元」的住宿優惠，若步數達一萬步則可折抵每房每晚最高500元，創下業界首例。

除出「讀萬卷書行萬里路」旅宿優惠提案，凡於入住期間記錄行走步伐，即能享有「每20步折抵房費1元」的住宿優惠，若步數達一萬步則可折抵每房每晚最高500元，折扣後房價最低3788元起。同步提供藝文款待，凡憑三個月內松山文創園區各展覽門票入住，每張門票亦可折抵100元(每房至多2張)，需與行走步數合併使用，

誠品行旅表示，「讀萬卷書行萬里路」出自明代畫家董其昌的名著，旅行與閱讀都是一種心靈狀態，透過閱讀開拓視野、透過旅行邂逅他人的美好日常，誠品行旅邀請旅人實際邁開步伐，親身體驗城市後花園獨有的寧靜與風景。

誠品行旅表示，即日起至4／30凡於誠品行旅官網或電話預訂指定專案，並於入住時告知欲使用「讀萬卷書行萬里路」旅宿提案，並透過手機APP紀錄從辦理入住至退房期間的行走步數，即可享有「每20步折抵房費1元」的優惠，同時若於退房時出示三個月內於松菸觀展的展覽票根，亦提供每張門票100元的房費折抵，每房最多2張，需與步數合併使用，最高每房每晚可享500元房費折扣，房價最低3788元起，誠摯歡迎旅人相約親朋好友至誠品行旅駐足，探索市中心的綠洲天堂。