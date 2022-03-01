2019年新課綱首屆大學學測放榜，台中市明道中學學測成績，四種組合60滿級分共有16人次的好成績，其中高中部數理實驗班學生康嘉慶，國英數A數B社自六科全滿90級分，他說，透過大歷史素養導航選修課，也應用改善自己父母親中醫診所的預約看診流程，鼓勵學弟妹選擇自己的道路，不要放棄。

學測成績放榜，明道國中部以第一名成績直升高中部數理實驗班的楊詠安，學測5選4國文、英語、數A、自然四科考取60滿級分，她說，知道自己國中學科基礎佳，希望善用此優勢以繁星計畫進入大學，所以在高一、高二把握每一個科目、認真完成每一份報告。

此外，並運用晚自習養成規律讀書的習慣，在學測準備期間事半功倍，她也對化學科目情有獨鍾，三年來參加清華盃化學競賽、化學奧林匹亞、學科能力競賽等，選修生物、鑑定科學等相關課程。

楊詠安說，接下來將以繁星計畫或申請入學的方式進入醫學相關科系，鼓勵學弟妹們，要把握高中三年的平時學習成績，不要讓自己後悔。

另名高中部數理實驗班學生康嘉慶，以大歷史素養導航選修課，善用主動學習法，改變上課的學習態度，交到一群積極有動力的良師益友，成績慢慢進步，學測考取六科全滿，被同學視為90級分的學霸。

康嘉慶表示，大歷史選修課是個強度很強的課程，需要大量課前閱讀、課中討論、課後作業，甚至透過課堂學會解決問題的方法，也應用改善自己父母親中醫診所的預約看診流程。

「不是每個人都適合實驗班」，康嘉慶強調，進入實驗班之前應評估適不適合，不是只追求更好班級，才能找到適合自己的方法。

明道中學副校長林雯琪指出，學校開立多元的高中選修課，同學選擇與未來相關的課程，選擇培養能力發展的素養課程，培養孩子們自主自律主動學習的態度，學會應用在生活中，學測成績放榜只是第一步，接下來還有申請面試等考驗，相信同學們能夠應用所學，好好發揮。