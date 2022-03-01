台開花蓮新天堂樂園旁貨櫃星巴克咖啡店，今仍營業中。（王志偉攝）

花蓮新天堂樂園今大門緊閉，但沒有張貼任何停業公告，由保全人員控管進出人員。（王志偉攝）

台開財務危機擴大，旗下經營的花蓮「新天堂樂園」商場今天停業，員工突被告知「在家上班」，憂心將遭解僱，台開副董事長兼發言人吳子嘉回應，「已無能力發薪水」，也證實商場自營商結束營業，其餘14間委外廠商正進行合約協商中。花蓮縣府則表示，並未接獲大量解雇通報，台開依法必須顧及員工權益。

台開花蓮新天堂樂園今天大門緊閉，但沒有張貼任何停業公告，由保全人員控管進出人員，僅開放員工、廠商進入商場收拾物品，不開放遊客進入，一旁的星巴克正常營業；威秀影城昨晚透過官網公告即日起暫時休業。

員工受訪說，農曆春節前傳公司高層爭主導權，員工心惶惶，也是看到媒體才知「可能關閉」。直到昨天，有管理階層的人告知「明天不用來了」，並發給一張3、4月排班表（簽到表），自行填寫上班天數，如同「在家上班」，公司也未告知資遣或先放無薪假等，希望給個明確說明。

新天堂樂園員工包括委外廠商約有200人，其中50人為自營員工。員工說，2月薪水要到3月5日才會入帳，若到時沒有入帳會再討論下一步，不排除與員工串連向政府陳情、自救等。

吳子嘉今天受訪表示，台開自營櫃因薪水付不出來，確定結束營業，另有14家委外的外櫃有合約保障，目前正依合約內容與廠商提出協商中，希望2週後可以恢復營運。

至於員工權益，吳子嘉說，依照勞工局規定，大規模資遣預告期間有60天，目前還沒提出申請，讓員工填寫的3、4月班表等同讓員工在家上班2個月，會依照薪資發給，員工也可依法律規定，向政府尋求「安定基金」自立救濟等措施。

縣府社會處長陳加富指出，目前仍未收到台開員工提出申訴、陳情，台開也沒有提出大量解僱申請，要求台開必須顧及員工權益，依相關法令提出申請，後續將持續關注台開暫停營業期間是否依法保障勞工權益。

台開新天堂樂園於2018年12月25日開幕，打造全球最高的室內雙螺旋溜滑梯，邀請影城業者開設電影院，擁有亞洲第一座全雷射IMAX螢幕，並正興建新天堂旅館；賣場旁的貨櫃星巴克，假日到訪人次都是花蓮最夯景點。