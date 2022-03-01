烏克蘭遭俄羅斯入侵，國內陷入大亂，使不少男性都得上戰場迎敵，而雖武力不及俄羅斯，但他們有不少「拳擊好手」，如基輔市長V.克利奇科(Vitali Klitschko)就是前世界重量級冠軍，加上也拿過拳王的弟弟W.克利奇科(Wladimir Klitschko)，而在昨天曾拿下3量級世界冠軍的洛馬琴科(Vasiliy Lomachenko)也宣佈參戰。
最先宣佈參戰的是弟弟W.克利奇科，他是前世界重量級統一拳王，月初就公開加入烏克蘭預備役，表示絕不會坐視國家陷入危機，接著輪到擔任基輔市長的哥哥V.克利奇科，2月25日時他不忍國家被如此欺凌，拿過三屆世界重量級拳王的他表態自己別無選擇，會為國家全力奮戰，並與弟弟發了一段影片宣示主權！
接著昨天國內拳王洛馬琴科發出自己身穿軍服照片，十足展現自己願意報效國家的決心，34歲的他頭銜不比前兩位少，他曾在羽量級、超羽量級、輕量級3量級奪冠，還代表烏克蘭拿下2008年北京奧運、2012年倫敦奧運金牌，戰力可說是更加頂級，年紀也是三人中最年輕的，V.克利奇科今年已50歲，弟弟W.克利奇科則是45歲。
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