烏克蘭遭俄羅斯入侵，國內陷入大亂，使不少男性都得上戰場迎敵，而雖武力不及俄羅斯，但他們有不少「拳擊好手」，如基輔市長V.克利奇科(Vitali Klitschko)就是前世界重量級冠軍，加上也拿過拳王的弟弟W.克利奇科(Wladimir Klitschko)，而在昨天曾拿下3量級世界冠軍的洛馬琴科(Vasiliy Lomachenko)也宣佈參戰。

Vasiliy Lomachenko, one of the best pound-for-pound boxers on the planet, has become the latest Ukrainian boxing star to take up arms in the defence of his country.



He posted the announcement on his official page. https://t.co/ljZxArCBm6 — SPORTbible (@sportbible) February 27, 2022

最先宣佈參戰的是弟弟W.克利奇科，他是前世界重量級統一拳王，月初就公開加入烏克蘭預備役，表示絕不會坐視國家陷入危機，接著輪到擔任基輔市長的哥哥V.克利奇科，2月25日時他不忍國家被如此欺凌，拿過三屆世界重量級拳王的他表態自己別無選擇，會為國家全力奮戰，並與弟弟發了一段影片宣示主權！

接著昨天國內拳王洛馬琴科發出自己身穿軍服照片，十足展現自己願意報效國家的決心，34歲的他頭銜不比前兩位少，他曾在羽量級、超羽量級、輕量級3量級奪冠，還代表烏克蘭拿下2008年北京奧運、2012年倫敦奧運金牌，戰力可說是更加頂級，年紀也是三人中最年輕的，V.克利奇科今年已50歲，弟弟W.克利奇科則是45歲。