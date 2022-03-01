慶祝來台十周年的東京頂級甜點餅乾品牌YOKU MOKU，推出新品「台灣欒樹限定版原味雪茄蛋捲」及發表全新「Biscuit 系列餅乾棒」，有別於品牌主線商品「正式且高度優雅」的形象，Biscuit 餅乾棒系列以「全新的生活方式」做為起點，提倡「自在輕鬆的優雅體驗」，鎖定年輕族群的喜好與需求，以充滿活力、時尚可愛的包裝風格，充滿純粹卻也豐盈的美味，融合酥脆的質地與濃郁的奶油風味餅乾體，標榜是YOKU MOKU以真心誠意創造出無法複製的美味餅乾，除了經典的奶油口味之外，季節限定的草莓餅乾棒更多了酸甜迷人的草莓香氣，為多層次滋味增添清爽口感。

除了全新上市的Biscuit 系列餅乾棒之外，YOKU MOKU來台10周年慶第二篇章推出全新上市 台灣欒樹款【十周年限定】原味雪茄蛋捲20入，訴說著品牌在台灣十年間的感動與感謝，採用台灣首間旗艦店-YOKU MOKU台灣本店前天母忠誠路上四季最美的風景「台灣欒樹」做為設計主軸，台灣欒樹是台灣本土特有的原生種，當節氣進入秋分，欒樹開出燦爛的黃紅色小花佈滿樹冠，充滿熱情朝氣，就像YOKU MOKU甜點總能帶給人們展開笑顏的幸福能量！

有53年的歷史的日本頂級餅乾甜點品牌 YOKU MOKU，2011 年由富好公司引進台灣，開立了第一間海外形象店，秉持「甜點的產生不是製造而是一種創作，而真正的美味是一種品質的創造」的理念，堅持著對於品牌精神的重要傳承，美味精緻的甜點加上真心誠意的服務，廣受消費者的熱烈喜愛。

YOKU MOKU品牌代表作-原味雪茄蛋捲，自然濃郁的香氣與輕柔綿密的口感尤其令人念念不忘，長期深受各年齡層喜愛，其餅乾質地與口感更有餅乾界的藝術品雅稱。還有雙層巧克力薄片、雙層白巧克力薄片綿密的外層加上滑潤的巧克力內餡，皆是消費者指名購買的熱賣的商品，也是許多政商名流及時尚名人挑選節日禮盒、喜餅及彌月禮的最佳選擇，如知名當紅藝人林志玲、陳怡蓉、侯佩岑、楊祐寧及王陽明…等，在他們人生最重要的時刻都以YOKU MOKU原味雪茄蛋捲禮盒分享喜悅與幸福，也展現YOKU MOKU在精品甜點市場屹立不搖的地位。