中央銀行1日代財政部標售300億元20年期公債，最高得標利率0.99％，較2022年1月標售同天期的1.07％，回軟8個基本點（1個基本點是0.01百分點）。美國聯準會（Fed）本月即將決定最新利率政策，將牽動其他央行的後續作法，市場資金投標雖然保守，惟因1月才剛標售同年期、350億元，市場需求轉淡，得標利率得以微跌。

本期20年期公債標售共吸引584.5億元資金進場搶標，投標倍數1.95倍，和1月標售的700億元、投標倍數二倍，都明顯較為清淡。此次同樣是銀行業取得54.66％最多，其次是保險業以26.67％元取得第二，超越證券業的18.67％元。

實際上，在1日標售之前的2月，為農曆春節長假9天，台股跟著大休市，證券業的資金也普遍已轉進到貨幣市場基金暫時停泊；另一方面，近日來的俄烏戰事引發金融市場激烈動態，證券商有必要拉高現金保留部位的水位。央行定存單未到期餘額居4日為9兆2363億元，距離農曆年前相對高位的9.45兆元，可以看到略為減少。

目前全球市場深陷俄烏戰糾葛、美國聯準會即將升息的壓力，外銀分析團隊認為，當前局面不會使得全球央行改變緊縮政策，主要是美國已接近通膨高峰，聯準會不得不在本月作出升息決定。法盛盧米斯賽勒斯宏觀策略團隊，預估這一次就會升息25個基點。

回到台灣的情況，1月20年期政府公債標售利率已站上1％，此次（3月）最高得標利率0.99％，可視為小幅來回測試市場的胃納量，下次標售預計5月，聯準會已作為此波的首次升息，估計再站回1個百分點，應易如探囊取物。