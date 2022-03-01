二二八連假剛結束，三月隨即迎來白色情人節，瞄準這波「熱戀商機」王品集團四大西餐品牌:西堤、夏慕尼、王品、THE WANG，推出「助攻」活動、幫情人們牽起愛的起承轉合，3/1日起至4/30日在全台王品牛排、夏慕尼新香榭鐵板燒、西堤牛排、THE WANG任三個品牌單次消費滿千元，即可獲贈「瘋美食點數110點」；若完成四個品牌單次消費金額滿千、再加贈110點（合計共220點），並可享有總價值6686元餐券抽獎資格乙次；另可同享四大品牌贈菜活動優惠價值2548元。

疫情趨緩、加上遞延效應，不僅婚宴市場回溫，旗下擁有最多約會品牌的王品集團表示，王品牛排、夏慕尼新榭鐵板燒在情人消費占比約三成、節日提高到五成；THE WANG平均約五成、節日則可高達七成，過去主打朋友聚餐的西堤，在節日也有近一成的年輕情侶選擇美式新潮的方式慶祝。這次串聯四大西餐品牌、推出饕客活動，從友達以上戀人未滿在西堤相遇，到夏慕尼肩並肩的浪漫，用王品牛排款待心中最重要的人，最後讓THE WANG幫您求婚神助攻，讓她Say YES。

3/1日起至4/30日在全台王品牛排、夏慕尼新香榭鐵板燒、西堤牛排、THE WANG任三個品牌單次消費滿千元，即可獲贈「瘋美食點數110點」（恕不累贈，1點=1元可於下次消費折抵）；若完成四個品牌單次消費金額滿千、再加贈110點（合計共220點），並可享有總價值6686元餐券抽獎資格乙次，獎項包含王品牛排、夏慕尼新香榭鐵板燒、西堤牛排套餐禮券各乙張、THE WANG單人套餐體驗乙次。此外，搭配愛的起承轉合活動，四品牌也大方同步推出價值2548元的贈菜優惠:王品牛排憑畫面消費套餐，即款待「香煎鮑魚佐干貝」乙份（價值558元）；夏慕尼手機號碼對中兩個數字-3月/520(我愛你)、4月/931（就想你）。

消費兩客套餐贈「波士頓龍蝦」（價值1200元）；西堤牛排憑活動畫面消費兩客經典套餐，贈松露脆薯乙份(價值152元)；THE WANG憑畫面消費兩客套餐、贈炙烤卡門貝爾起司乙份（價值638元）。