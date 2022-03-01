嘉義市購物節從去年11月1日起跑，至今年2月6日大年初六圓滿落幕。「消費500抽汽車」發票登錄活動打破去年紀錄，締造出465,797,527元消費金額，是去年的2倍之多！在2月11日由嘉義市長黃敏惠與建設處處長田長沛共同於線上直播抽出68名幸運得獎者與380名備取名單，而頭獎VOLVO V60的得主，中獎的發票恰巧也是購買汽車，非常幸運，黃敏惠市長在今(24)日頒獎典禮中開心喊出「買汽車送汽車」，並接受頭獎得主蘇素卿小姐的邀請坐上新車行駛，邀請全國民眾來嘉義市兜風。

市長黃敏惠表示，連續兩年因為疫情關係，尤其去年三級警戒，是非常的艱困的時代，但是大家一起挺過來了，越是艱困，我們越是努力，透過購物節我們努力拚經濟、搶商機；看到很多得獎人非常歡欣，發票總消費登錄金額也超過4億6千多萬，希望透過這樣的方式，能夠讓大家看到嘉義市的美好，就如同大家所說的，「越是艱困的年代，更是最大的考驗。」我們感謝所有願意一起努力的市民朋友及支持嘉義市的好朋友，讓購物節顯得精彩萬分，並帶來商機。

嘉義市市長黃敏惠與VOLVO得獎者蘇素卿小姐(中)及VOLVO徐銘豐經理/嘉義市政府提供

購物節得獎者大合照/嘉義市政府提供

市長黃敏惠說，今年購物節活動受到全國民眾及在地市民的熱烈支持，外縣市旅客來嘉義市的消費軌跡為住宿及享受美食，而市民們則以民生消費為大宗。除了透過像嘉義市購物節的抽獎活動吸引全國民眾來訪，更透過在地豐富的人文脈絡，創造出屬於家的溫度。嘉義以城為家，我們真誠款待，創造與再現家的意義。歡迎大家一定要再來嘉，讓我們的故鄉，用心款待您。

蘇素卿小姐表示，知道嘉義市有購物節的活動，剛好自己也需要買車，就配合活動買了一台CRV的車，結果很幸運地中了頭獎，感謝市長抽中我；直播的結果讓我很驚喜，覺得不太真實，但覺得很興奮。

首次推出的電子支付登錄專屬獎也創造出11,685,778元的千萬佳績。顯見嘉義市政府推動電子支付的成效斐然。電子支付的頭獎得主，是一位雲林的林小姐，剛好有親戚住在嘉義市，所以來這邊遊玩消費，期間至路易莎購買咖啡以及屈臣氏購買日用品，只花了1,111元，就幸運的抽中iPhone13 pro！這次購物節全市買氣強強滾，不僅吸引許多外地遊客來嘉感受家的溫度，也讓多項大獎都留在嘉義市內。除了登錄抽獎活動，更推出嘉購王爭霸戰，積分最高者可以獲得LV名牌包乙只，過程中戰況激烈，最後共有32位民眾登錄金額突破百萬，最後由康先生以15,027,996元的超高金額拿下冠軍寶座。

嘉義市政府也要感謝嘉義市34家特約旅宿響應支持參與「住宿送600元嘉遊金」以及小型旅宿專屬的「玩嘉套餐券」，發出最多嘉遊金的旅宿為福泰桔子商旅嘉義文化店總共發出732份，總價值439,200元的嘉遊金，而緊追在後的耐斯王子大飯店則發出547份，第三名則為嘉義觀止飯店總計發出206份，成功帶動嘉義市近600家特約商店的買氣，全力拚出購物節好成績。於2月24日的頒獎典禮上，由黃敏惠市長特別頒發感謝狀給嘉義市旅館商業同業公會、嘉義市不動產開發商業同業公會、VOLVO匯勝汽車、露天拍賣，謝謝各方的熱烈支持與相助。購物節結合嘉義市旅宿、店家通力合作創造佳績，「帶動一群人作伙打拼的力量就是嘉義市的精神！」