警方順利找到許姓飼主，協助他將牛隻帶回家。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

昨天是228連續假期最後一天，苗栗縣西湖鄉苗31縣道，有民眾驚見3隻黃牛在路邊悠閒吃草，嚇得趕緊報案，警方到達現場先將牛隻趕到路邊空地，並向村長詢問找到飼主接牛，最後在警方的陪同下，順利安全將3頭脫韁黃牛帶返家中，成功防止意外事故發生。

通霄分局西湖分駐所所長薛宇宏表示，當時獲報立即趕至現場，果然看見3頭黃牛在路上逗留，因深怕黃牛亂竄危及用路人安全，先將牛隻趕往路旁空曠草地，並迅速連繫村、鄰長詢問附近有無人家飼養，所幸經過20分後，順利聯繫上許姓飼主。

許姓飼主向警方表示，27日清早準備飼養3頭黃牛時，便發現牛隻已從牛棚偷跑出去，經找了一天一夜，沒想到3頭黃牛竟然翻山越嶺3公里，跑到西湖地區，所幸警方迅速捕獲牛隻，防制四處亂竄攻擊來往人車，造成意外事故發生。

通霄警方呼籲，民眾家中如有飼養家畜或家禽動物，應注意飼養場所設施是否安全，韁繩或柵門是否堅固，以避免家畜或家禽脫逃（離）飼養場所被肖小盜竊或竄入道路撞擊道路上汽機車，衍生治安或交通意外事故。