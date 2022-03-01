台中市南區一處社區去年發生一起女童自32樓墜樓意外，因社區管委會額外設置安全防護網，女童僅受輕傷未發生嚴重悲劇，為表彰管委會積極為社區居民著想，市議員李中1日協同住宅發展工程處處長陳全成前往頒發感謝狀，由社區管委會與物業公司代為領取。

李中表示，感謝社區管委會額外的付出，救了小女童的性命，市長盧秀燕非常感佩，特別請他與住宅發展工程處頒發感謝狀給社區管委會，希望此優良典範能讓其他的社區，對安全防護更加重視。

陳全成指出，多數的社區都只做到基本的法規安全要求，魏主委及大樓居民能有此安全防護意識且願意每個月編列預算進行定期維護，他會將此案例廣為向全市六千多個公寓大廈社區宣導，一起強化住宅安全。

市府針對經評鑑合格之公寓大廈，每年編有預算補助修繕，他也鼓勵社區若符合相關條件就可提出申請，審核通過後會依情況予以10至20萬元之補助，金額雖不多但不無小補。

社區管委會表示，管委會多年前設置強化玻璃與防護網，是為了預防因強風吹落高樓物品，砸到社區公共空間往來民眾，他們每個月都會編列經費維護清理。

這次因為防護網救了女童一命，住戶慶幸當初有設置安全防護網，謝謝盧秀燕、李中與住宅處關心及肯定，這個榮耀他們也會和歷任主委與委員們分享。