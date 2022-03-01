富達國際近日首度發布《中國企業性別多元發展報告》，指出中國企業性別多元化水準多年來呈現穩步上升趨勢，然而大型企業仍缺乏推動性別多元化的急迫感，欠缺培養女性領導力及支持女性職業發展的系統性措施，相關制度建置仍處於起步階段。

富達國際所發布的《中國的小半邊天：中國企業性別多元發展報告》，乃針對富時中國A50指數成分股企業，即中國大陸市值最大的50家上市公司進行個案研究，透過逐一查閱並分析該企業的年報、永續發展報告和公司網站等，深入瞭解各公司在促進董事會和全體員工性別多元化的相關政策和舉措。

研究結果顯示，該50家企業中僅1家揭露正式的性別多元化政策；另有19家曾發布認可女性董事重要性的公告，但並未提及提高性別多元化的具體措施；且前述19家企業中有17家同時在香港上市，因而應香港聯合交易所要求必須進行相關披露。由此可見，在發展性別多元化方面，大型中國企業目前基本上僅基於滿足達到合規要求，顯少在監管揭露要求的最低限度外採取額外舉措。

作為企業性別多元化的代表性指標，中國企業董事會女性比例在過去十年來呈現上升趨勢。富達針對A50企業的分析發現，截至2021年12月，其女性董事比例為14％，較全球平均水準仍相對落後。

根據MSCI發布的《年度董事會女性報告》顯示，2021年女性董事在中國公司占比為13.8％，而MSCI全球指數成分公司占比為22.6％，MSCI新興市場指數成分公司占比為14.5％。

富達的研究同時顯示，中國公司管理層性別多元程度更遜於董事會。在A50企業中，女性高階主管占比為12％，僅兩名女性擔任首席執行長；且約五分之一共11家公司的首席財務長為女性。

富達國際大中華區公司治理及永續投資業務總監王芳表示，眾多研究顯示，性別多元化從長遠來看將有助提升公司業績表現。很高興看到中國企業近年來逐步提升董事會女性占比，但放眼未來，建議企業進一步考慮制定系統化的策略，包括培養女性領導力、確保同工同酬、為男女性員工提供相當的產假及育嬰假，以及在招聘和晉升流程上採取有效措施，消除無意識的性別偏見等，以促使形成明確的企業性別多元政策，並發展出可衡量的目標和具體執行計畫。

王芳表示，作為一家致力於永續投資的全球資產管理機構，富達國際認為主動參與所投資企業的治理，在推動企業性別多元方面具有建設性意義，因此多年來致力透過與所投資企業的積極溝通，幫助其改善ESG表現，也包括提升性別多元化。

2020年，富達國際成為「香蜜湖女性董事倡議」首批發起機構之一，這也是中國大陸第一個致力於推動董事會多元化的具體行動。王芳表示，未來，富達國際期待能繼續與企業、產業和監管機構密切合作，為中國企業和中國資本市場帶來更多積極改變。