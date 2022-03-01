IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)2021年第四季營運續創高、2022年首季營運淡季續強，表現優於法人預期。投顧法人看好今年ABF及BT載板平均售價（ASP）均繳出雙位數成長，調升今年獲利預期4％，維持「增加持股」評等、目標價調升至650元。

南電股價牛年封關日下探472元的3個月低點，虎年開紅盤以來震盪走升，今（1）日開高後放量勁揚7.25％至562元，隨後漲幅雖因調節賣單出籠而壓回，終場仍上漲2.86％、收於539元。三大法人上周合計買超792張。

南電2021年第四季合併營收147.74億元，季增4.68％、年增達34.48％，連3季創高。毛利率33.2％、營益率29.66％，雙創歷史第三高。雖然業外顯著由盈轉虧，稅後淨利35.54億元，季增達14.16％、年增近1.69倍，連2季創高，每股盈餘5.5元亦創新高。

累計南電2021年合併營收創522.28億元新高、年增達35.61％，毛利率28.5％、營益率24.64％，雙創僅次於2006年的歷史次高。配合業外顯著由虧轉盈挹注，稅後淨利亦創105.81億元新高、年增達近1.89倍，每股盈餘16.38元、為僅次於2006年的歷史次高。

投顧法人認為，南電去年第四季受惠昆山廠獲利達11.5億元、季增達1.25倍帶動下，使毛利率及營益率續創新高，即使業外受匯損拖累而顯著轉虧0.97億元，但配合所得稅率低於預期助攻，使稅後淨利表現優於預期6％。

南電2022年1月自結合併營收52.4億元，月增6.76％、年增達33.62％，改寫歷史新高。公司表示，目前ABF載板需求維持強勁成長，但BT載板及PCB因步入淡季出現庫存調節，預期首季合併營收將季減1～3％，但高值化產品貢獻提升將使毛利率及獲利表現有撐。

投顧法人預期，南電首季ABF載板、BT載板及PCB稼動率分別為100％、85％、75～80％，但受惠網通類高速運算（HPC）產品需求持續強勁，使ABF載板持續滿載且平均售價（ASP）續揚下，調升營收預期2％達143億、約季減3％，季減幅優於先前的5～10％。

展望今年，投顧法人指出，南電預期ABF載板產能至今年底將達3700～3800萬顆，明年第二季及2024年分別達4500萬、4800萬顆，今年平均售價將逐季議價、目標維持上漲20～30％，BT載板預期第二季後開出20％新產能，平均售價調幅目標優於去年的雙位數。

由於客戶需求暢旺、載板訂單能見度高，南電今年資本支出不排除自目前的100億元再調升。由於ABF載板需求持續看好、BT載板漲價態勢亦無疑慮，投顧法人調升南電今年獲利預期4％、每股盈餘估逾28元，維持「增加持股」評等、目標價自625元調升至650元。