KID（林柏昇）上月認了已和女友Rita登記結婚，1日首度以人夫身分出席活動，參加台北市政府「千萬要結婚」抽獎開跑活動，他鬆口今年1月登記結婚，要和老婆生3個小孩，他也透露，因疫情關係，婚宴等疫情趨緩後才會舉辦。

和老婆從認識到結婚約2年，KID透露老婆是讓他充滿驚喜的人，昨天從台東出外景回來，老婆拍下他乘坐的班機照片tag他，超有戀愛感，「以前的感情我都在享受愛人，但老婆是讓我覺得被愛。」

KID自豪自己體力很好，天天都有感覺，前陣子去測精子活躍度，平均值是20至40，「我87.7欸，醫生說很棒」，他感嘆自己太晚婚，希望至少生3個小孩。

KID還說，老婆雖然已露過臉，但不是藝人，對大眾目光有些不習慣，他未來還是會為老婆打上馬賽克盡量低調，老婆還沒懷孕，婚宴因為疫情影響還沒有規畫，最嚮往去冰島度密月，但也要等疫情趨緩再說。

由於KID和舊愛許維恩都已成為人夫、人妻，許維恩日前在他的社群留言「恭喜」，KID說，跟大家都保持良好聯絡，目前都是幸福狀態。

KID今出席北市民政局「千萬要結婚」記者會，帶著花束送給副市長黃珊珊，提到結婚真的是很幸福的事，他也問黃珊珊，黃則尷尬回說：「我是單親媽媽，我結婚的對象是台北市。」