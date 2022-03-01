康和證券1日表示，根據金管會統計，2021年台股日均量成交值為4762億元，較2020年2524億元大增88％，台股平均交易量大增，新世代投資者對資訊系統之交易速度、系統穩定性、安全性之需求更甚以往，也因此台灣金融業近年來紛紛投入FinTech金融科技創新與金融專利申請，2020年更達817件，創歷史新高。

康和證券指出，在數位金融時代中，現今證券交易決戰不僅微秒，更重視資安問題，康和證券運用金融科技研發實力，再獲經濟部智慧財產局核准之金融發明專利-《風險控管裝置及方法》，除可降低交易風險，更大幅提升交易速度與交易安全，專利期長達20年。這是康和證繼2年前《交易分派裝置及方法》與《重大訊息風險預警裝置及方法》之兩項發明專利後，再次取得金融發明專利。

一般來說，券商為了避免客戶的委託交易發生違約交割或保證金不足等問題，通常會在交易前先進行風險驗證，驗證通過後方可進行交易。當交易需求量大幅提升之際，龐大的資料庫檢索運作，將使得風控裝置無法有效率提升驗證效率，所以如何讓風控裝置能夠有效率地驗證大量的交易需求，提升整體交易速度與交易安全，就是亟需解決的課題與挑戰。

康和證券《風險控管裝置及方法》是一種快速驗證交易需求的新專利發明，以同步處理分割工作的形式，將整體資料庫分割成數個較小資料庫，然後多個資料庫並行工作在多個CPU核心下，就像大量車輛跑在多線道高速公路一般，藉由分流資料庫的規模，平行執行多工運算，更同步有效率地驗證大量的交易需求，解決巨量的資料庫檢索時間，整體交易綜效可提升N倍以上，N取決於CPU核心數，因綜效提升與CPU核心數成正比關係。

康和證券表示，金融科技創新力也反映在經紀、自營雙引擎等獲利表現，2021年全年稅後獲利13.9億元創歷史新高，子公司康和期貨在國內期貨市佔率2021年排名第7，選擇權市佔率2021年排名第6，都有不錯的表現，未來仍將持續深耕金融科技，打造優質數位競爭力。