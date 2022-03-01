市調機構TrendForce表示，受惠於2021下半年電商促銷旺季以及年末節慶需求帶動，去年第四季智慧型手機生產量達3.56億支，季增9.5％，主要成長動能來自蘋果新機貢獻，然而，受限於零組件供應不足，部份品牌的生產量受到侷限，相較疫前的2019年以及2020年同期，季度生產量都略顯衰退。

蘋果在九月新機發表後，便採取積極鋪貨以滿足市場需求的策略，第四季蘋果產量達8550萬支，季增66.0％，位居全球第一名，產量同時也創下蘋果歷年之最，關鍵除了是新品定價得宜、舊款有感降價外，主要仍是受惠於承接華為旗艦系列如P系列、Mate系列受制於實體清單、無法發揮效應的挹注，而以全年來看，相較於2020年近2億支的產量，蘋果2021年總產量達2.33億支，主要反應在中國市場的市占由10％推升至16％。

排名第二的三星第四季產量為7100萬支，季增2.9％，三星全年除了第二季受越南疫情擴大導致稼動率下滑外，其餘季度表現平穩，2021全年生產總數為2.75億支，市占排名仍領先全球。

OPPO（含Realme、OnePlus）第四季產量為4800萬支，季減5.9％，排名第三；小米（含Redmi、POCO、Black Shark）產量為4550萬支，季增2.2％，位居全球第四；全球排名第五的Vivo（含iQoo）則季減11.8％至3000萬支。TrendForce表示，由於三者在銷售市場以及產品規劃上的重疊性高，對於零組件的掌握度將直接影響該品牌的生產表現，再者，2021年初自華為拆分而出的榮耀，歷經2021上半年的業務重整以及零組件備貨後，於下半年迅速崛起，榮耀以中國市場為主要銷售據點策略，對於同樣以該市場為重的OPPO、小米及Vivo等而言，直接造成衝擊。

展望2022年，TrendForce表示，預期疫情影響將持續減緩的前提下，預估全年智慧型手機總昂產量僅會小幅提升3.6％，達13.81億支，由於全球最大消費市場的中國對智慧型手機的需求轉弱，加上其它市場成長幅度亦相對有限，動能將主要仰賴週期性的換機需求，以及新興國家的新增需求支撐，值得關注的是，經濟復甦對於智慧型手機市場是否帶來正向挹注、潛在的晶圓代工資源分配、全球通貨膨脤、能源匱乏等問題，都將持續影響手機需求，全年產量仍有下修風險。