上個月初中共「運12」低空逼近馬祖東引空域，外界質疑駐軍防空網絡「螺絲鬆了」。國防部長邱國正今天表示，當天全程狀況都有掌握，這架飛機違反規定，嚴重危害到安全，研判此狀況是挑釁作為高於偵測目的，後續檢討後，他也授權第一線發出有聲響或光影的警告。

行政院長蘇貞昌今天率部會首長到立法院，針對「日本福島及周邊食品輸入管制措施」及「我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項」進行專案報告，並備質詢。

民進黨立委林靜儀質詢時，詢問上月5日中共一架「運12」民用飛機逼近馬祖東引上空，國防部後續的作為？ 國防部長邱國正回應說，國防部有掌握整體狀況，「運12」是民、軍都在用的飛機，該飛機外表上的塗裝則是民用的。

林靜儀追問，一般民用飛機要申請航道，不是說飛就能飛？邱國正說，沒有錯，問題就出在這裡，這架飛機違反規定、沒有告知，嚴重危害到安全的問題，所以目前國防部檢討，部隊的反應是沒有錯的，但問題出在該飛機把辨識光點關掉。

林靜儀質疑，該飛機是不是故意關掉辨識光點？邱國正說，該飛機有關掉辨識光點，因此消失了幾秒鐘，但軍方在5分鐘內就位，同時也往上通報；後續檢討認為軍方應該有所作為，因為這牽扯到第一級的問題，所以要發出任何警訊，他都授權，有聲響、有光的警告，我們都可以做到。

邱國正也提到，第一級規定不是「一看不對就開槍」，這會引起戰端，而是透過雷達掌握所有航跡，每個雷達站都可以偵測到，就算關掉辨識碼也掌握得到，且戰鬥機會立即上去警告，而且是用國際上大家都可以聽到的波段。